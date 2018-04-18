高屏綠委提修憲 籲暫停立委選區重劃

立委劉世芳（右二）昨天會同高雄市、屏東縣及桃園市等多位立委舉行「選區重劃應暫停 票票等值要公平」記者會，要求修改憲法，選區重劃應暫停。 記者陳柏亨／攝影 分享 facebook 高雄、屏東民進黨立委昨天共同舉行記者會，籲中選會暫停選區重劃；民進黨立委劉世芳還將提修憲案，把現在七十三席區域立委，改為每三十萬人一席，超過三十萬人之人數在十五萬人以上者，再增加一席，增加區域立委席次由不分區立委席次中分出。

中選會副主委兼發言人陳朝建表示，有關國會席次名額分配及其後續的選區劃分，屬重要事項且為國會保留事項，世界各國包括美日德澳等國，均以憲法或法律明定分配公式，我國沒有明確規定，倘若要修憲或修法，中選會尊重各界意見。

中選會公布下一屆立委選區重劃，採第七屆立委計算方式，台南市及新竹縣將各增加一席，高雄市及屏東縣各減少一席，衝擊高雄屏東立委席次。

逾十名高屏民進黨立委在記者會上呼籲中選會暫停選區劃分，劉世芳提出憲法的增修條文修正草案，目前已經有卅五位立委連署。她表示，這項修憲提案，立委總席次不動，多出的區域立委席次將從不分區立委席次中瓜分。不動原住民立委六席的狀況下，預估修憲前不分區立委是卅四席，修憲後不分區可能降到廿八席， 多出六席可以平均分到各縣市。

民進黨立委陳其邁表示，之前行使中選會主委同意權時，中選會主委陳英鈐曾答應立委要修法，現在卻只有幾位中選會委員政治協商就要做重大變革。

鍾佳濱說，未來立法院席次增減不能以人口為單一訴求，要將面積算進去，南北差距要不要彌補，應在國會席次調整時反映出國家整體需求。

陳朝建說，中選會預定四月底到五月初舉辦公聽會，五月底前會依法將下屆國會席次名額分配及選區劃分檢討變更案的建議方案送交給立法院，決定權仍在立院。