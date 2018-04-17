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印尼多次攔檢台漁船 外交部明召見駐台代表

2018-04-17 22:36中央社 台北17日電

印尼扣押超過一天，昨晚獲釋的台灣籍漁船「大鮪13號」，返台時，又遭印尼海警登檢後放行。外交部今天表示，明天將召見印尼駐台代表，對印尼多次攔截台灣漁船表達嚴正關切。

此外，蔡姓船主今天透過東港區漁會發表聲明，指扣押期間政府營救消極，最後還是透過民間力量協助才人船釋放。對此，外交部晚間發布新聞稿澄清表示，駐印尼代表處自第一時間接獲通報後，即透過各種管道力洽印尼政府相關部門，並派員趕赴當地，以確保台灣漁民安全與相關權益。

外交部指出，外交部向印尼方面強烈關切這個案子的處理程序，以及台灣漁民人身安全，終促成漁船與人員獲釋；同時，也將持續向印尼表達政府嚴正立場，「對外界產生的誤解，外交部表示遺憾」。

外交部表示，「大鮪13號」15日上午遭印尼海關攔截登檢並入港檢查，經過印尼當局調查與駐印尼代表處協助處理後，因確實查無不法，「大鮪13號」在台灣時間16日晚間9時獲釋，人船均安。

外交部進一步表示，自接獲國內相關單位通報後，即於第一時間指示駐處向印尼海軍、海關及漁業部等單位關切這個案子，要求印尼政府依正當法律程序執法，加速檢查作業程序，以確保船上漁民基本權益。印尼當局允諾，若查無不法，立即放行。

同時，外交部指出，駐處也於16日派員赴「大鮪13號」受檢的港口協助處理，但從雅加達至望加麗島（Bengkalis）需要較長的交通時間，駐處人員16日晚間在巴淡島等待前往望加麗島時，即接獲印方通知漁船獲釋的訊息，顯示駐處先前力洽印尼政府獲得具體成效。

外交部表示，16日晚間9時許經駐處通報，得知「大鮪13號」已獲放行。之後，外交部今天下午再接獲國內相關單位通報印尼公務船艦再次攔檢「大鮪13號」的訊息；經檢查後，漁船已獲放行。

外交部說，對於印尼當局多次攔截台灣漁船，外交部18日上午將召見印尼駐台代表羅伯特（Robert JamesBintaryo），表達政府嚴正關切。

「大鮪13號」是屏東東港籍漁船，15日上午在麻六甲海峽遭印尼當局登檢，隨後被帶到望加麗島扣留，經檢查後，查無不法，昨天晚間才獲釋離開，「大鮪13號」在獲釋後馬上前往新加坡補給油料，並且與友船「大鮪1號」會合，準備返台。之後再度遭印尼海警攔截登檢後，才又放行。

印尼政府近期多次登船臨檢並扣押台灣籍漁船，針對包括「緯龍號」等台灣籍漁船進行調查。

印尼漁民東港

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