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駐芝辦事處長投書美媒 籲支持台灣參與WHA

2018-04-17 22:54中央社 紐約17日專電

第71屆世界衛生大會（WHA）5月21至26日將在瑞士日內瓦舉行。駐芝加哥辦事處長黃鈞耀日前投書美媒，呼籲世界衛生組織（WHO）正視台灣參與WHA的重要性。

黃鈞耀投書美國主流媒體俄亥俄州「論壇紀事報」（Tribune Chronicle），全文在15日刊登。

投書指出，台灣是全球衛生安全的重要夥伴，多年來積極參與WHA及WHO相關技術性會議、機制及活動，持續對強化區域及全球防疫網絡做出貢獻，但去年未受邀以觀察員身分出席第70屆WHA，今年如再次被排除在外，嚴重違反WHO憲章，以及在2030年前落實聯合國確保全人類各年齡層健康與福祉的「永續發展目標」。

黃鈞耀表示，病毒傳染不分國界，台灣位居航空及旅行樞紐，人員往來頻繁。無法出席WHA，使台灣取得疫病及醫衛資訊的時效落後WHO會員國，資訊內容也不完整，形成全球衛生安全體系的缺口。

此外，台灣為重要進出口國，如被排除在全球衛生體系之外，恐將對全球食品安全構成威脅。

黃鈞耀說，台灣是亞洲首個實施全民健保的國家，已建構完善的防疫體系，辦理多場國際訓練營，樂於和WHO會員國共同分享因應伊波拉、中東呼吸症候群（MERS）、登革熱及茲卡的防疫經驗。

投書最後重申，只有每一個國家成員攜手合作，才能在下一次全球大規模疫情爆發時，將傷害有效減至最低，並再次呼籲WHO正視台灣參與WHA的重要性。

WHOWHA疫情

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