離情依依 陳菊兩度灑淚感謝道別

高雄市長陳菊昨主持任內最後一次市政會議，談到將離開高雄，忍不住哽咽落淚。 記者蔡孟妤／攝影 分享 facebook 將出任總統府秘書長的高雄市長陳菊，將揮別高雄，昨出席每個場合都很感傷，兩度講到激動落淚。陳菊說，一整理行李回憶就湧上心頭，感觸很深，「雖必須說再見，但心中充滿感謝」，「我的家在高雄，未來還會到高雄居住」。

另外，行政院昨已核定由副市長許立明接任代理市長，周五舉行交接典禮，由行政院副院長施俊吉南下監交。許立明說，希望市府團隊和市民，能用支持陳菊的心情繼續挺他，讓市府團隊在歷經12年打拚努力，能在最後畫下完美句點。

陳菊昨主持任內最後一次市政會議，致詞時細數參選市長及為市政打拚過程，最後談到要離開高雄，忍不住哽咽落淚，她說，有上台必然就有下台，她是經過很多考量，才同意接下總統府秘書長的角色。

陳菊說，天下沒有不散的筵席，很感謝大家陪她走過辛苦的12年，就算她沒提早離開，也是遲早要卸任，但她強調，她的家在高雄，未來還會回到高雄居住。

「市長是人，很平凡，不可能做到一百分，讓所有人滿意」，12年走來，她特別謝謝所有夥伴一起打拚，讓高雄有所轉變。

另外，陳菊昨出席高雄市議會民進黨團的歡送會，談到高雄石化氣爆期間，因分身乏術、無法見弟弟最後一面時，再度哽咽落淚，她說「不過，這就是人生！」

民進黨團送給陳菊「展翅高雄」的紀念品，議長康裕成也祝福陳菊「如鷹展翅上騰」，陳菊則感謝民進黨團對高雄市政的支持，強調高雄是她人生美好的一部分。