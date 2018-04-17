婚姻定義公投通過審核 反同肯定挺同痛心

2018-04-17 21:53 中央社 台北17日電



反同婚團體日前提出有關婚姻定義及適齡性平教育等3項公投今天通過中選會審核，反同團體肯定中選會並呼籲民眾積極行使公投權利，反同團體則對結果痛心、失望。

反同婚團體下一代幸福聯盟今年1月起陸續發起包含「婚姻以外形式保障同性二人權益公投」、「婚姻定義公投」及「適齡性平教育公投」等3項公投，3公投案都在今天通過中選會審核。

幸福盟發布新聞稿指出，肯定中選會落實國民主權、將選擇權還給人民，同時強調「婚姻定義公投」和「婚姻以外形式保障同性二人權益公投」不僅沒有違憲，更具高度的社會公益性。

幸福盟也指出，「適齡性平教育公投」具有保護兒少身心健康的重大公共利益，未來將持續加強家庭主流化政策的宣傳，盼透過關乎婚姻家庭和兒少教育的公投，喚起大眾對於台灣婚姻家庭議題的重視。

同婚團體婚姻平權大平台則發表聲明指出，對中選會審議通過侵害同志權利的3個公投案感到痛心及失望，如此違反憲法、藐視人權的公投案可以通過，是對正在走向尊重多元、包容不同價值之路的台灣社會一記重擊，也對許多渴望受到法律和制度保障的同志家庭是一種傷害。

婚姻平權大平台表示，政府應負起責任，儘速遵照釋憲透過立法及行政機管履行總統蔡英文選前「支持婚姻平權」的政治承諾，未來也將用最大的力氣阻止公投過關，表達身為台灣人對多元社會跟平等的重視以及守護得來不易釋憲結果的決心。