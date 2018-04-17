親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蔡總統出訪邦交
吳茂昆接新教長
賴清德台獨主張
深澳電廠惹爭議
藍綠各黨拚選戰
陸台海實彈軍演
政治
軍事
綜合
確立國土新秩序

獨／秀琴夫妻再爆財務糾紛 餐廳員工控欠薪

婚姻定義公投通過審核 反同肯定挺同痛心

2018-04-17 21:53中央社 台北17日電

反同婚團體日前提出有關婚姻定義及適齡性平教育等3項公投今天通過中選會審核，反同團體肯定中選會並呼籲民眾積極行使公投權利，反同團體則對結果痛心、失望。

反同婚團體下一代幸福聯盟今年1月起陸續發起包含「婚姻以外形式保障同性二人權益公投」、「婚姻定義公投」及「適齡性平教育公投」等3項公投，3公投案都在今天通過中選會審核。

幸福盟發布新聞稿指出，肯定中選會落實國民主權、將選擇權還給人民，同時強調「婚姻定義公投」和「婚姻以外形式保障同性二人權益公投」不僅沒有違憲，更具高度的社會公益性。

幸福盟也指出，「適齡性平教育公投」具有保護兒少身心健康的重大公共利益，未來將持續加強家庭主流化政策的宣傳，盼透過關乎婚姻家庭和兒少教育的公投，喚起大眾對於台灣婚姻家庭議題的重視。

同婚團體婚姻平權大平台則發表聲明指出，對中選會審議通過侵害同志權利的3個公投案感到痛心及失望，如此違反憲法、藐視人權的公投案可以通過，是對正在走向尊重多元、包容不同價值之路的台灣社會一記重擊，也對許多渴望受到法律和制度保障的同志家庭是一種傷害。

婚姻平權大平台表示，政府應負起責任，儘速遵照釋憲透過立法及行政機管履行總統蔡英文選前「支持婚姻平權」的政治承諾，未來也將用最大的力氣阻止公投過關，表達身為台灣人對多元社會跟平等的重視以及守護得來不易釋憲結果的決心。

公投婚姻平權中選會

相關新聞

團隊和好朋友都反對接府祕 陳菊：我力圖遊說他們

2018-04-17 17:02

專職領月薪學瀕危語言 原民會首創師徒制族語學習

2018-04-17 21:39

中選會通過反同公投提案 挺同團體發聲明表達痛心

2018-04-17 21:04

中選會審核認可馬英九所提公投案

2018-04-17 20:48

影／《龍介台語小教室》心歹無人知 嘴歹上厲害

2018-04-17 18:30

金主與身家之爭：政治參與的錢鬥

2018-04-17 16:20

「我們比冷戰時還接近核武戰爭」美國前國防部長訪台提警告

2018-04-17 15:21

遭印尼海警扣押 船主控訴：蔡政府南向碰壁

2018-04-17 15:02

【重磅快評】賴神挑選「吳爺」對上管爺的兩種解讀

2018-04-17 14:27

最後一次主持市政會議 陳菊灑淚道別

2018-04-17 14:21

觀察站／選區劃分不該淪政治分贓

2018-04-17 14:19

高屏綠委提修憲 籲中選會暫停選區重劃

2018-04-17 14:18

軍人年改案付委無共識 立院院會20日決定

2018-04-17 14:08

接下高雄代理市長 許立明：盼能畫下完美句點

2018-04-17 13:42

影／準教長吳茂昆遭爆料 曾任大陸機構顧問

2018-04-17 13:12

總統出訪拚外交 林濁水：非洲小國有法拚空間嗎？

2018-04-17 13:01

不滿陳鴻斌性騷案判決 監院提再審

2018-04-17 12:49

新教長曾任陸中科院顧問？ 徐國勇：吳茂昆說從來沒當過

2018-04-17 12:40

潘文忠為何下台 中研院士這樣說

2018-04-17 12:19

高屏綠委呼籲暫停選區重劃 提修憲砍不分區增區域

2018-04-17 12:15

【龍介直播】新任教長爭議多 中共軍演劍指賴揆？

2018-04-17 12:07

總統訪友邦 令狐榮達：台灣也應強化非邦交關係

2018-04-17 12:05

朝野協商共識 賴清德5/4立院報告能源政策

2018-04-17 12:03

賴清德說李四川讓他失望 原因竟是沒選新北市長

2018-04-17 11:16

【重磅快評】平成不死鳥調鐘擺 小英的棋盤在哪裡？

2018-04-17 11:12

賴清德的台獨說 侯漢廷：正好宣判台獨的死刑

2018-04-17 11:08

核二廠2號機仍不見調查報告 時力：台電原能局逃避

2018-04-17 11:05

接教長爭議多 時力：吳茂昆應親自說清講明

2018-04-17 10:44

吳茂昆還沒上任 國民黨爆曾任大陸2官方研究機構顧問

2018-04-17 10:19

立法院長蘇嘉全召集黨團協商

2018-04-17 09:53

針對台灣？ 今年已7漁船遭印尼登檢 我將循外交途徑抗議

2018-04-17 09:26

在野兩年無作為 孫大千批：國民黨快變漸凍黨

2018-04-17 09:19

孫大千：小英違背承諾 這是一場被背叛的革命

2018-04-17 08:10

財產申報 黃偉哲選舉負債近兩千萬

2018-04-17 00:48

外交部設推特 吳釗燮首推文向國際發聲

2018-04-16 23:06

議員指疑涉毒 時代力量黨工：惡意爆料像紙牌屋

2018-04-16 22:40

被邱太三嗆講「幹話」 扁：頂多是「瘋狗說瘋話」

2018-04-16 18:42

蘇嘉全：台灣與馬紹爾關係密切 友誼永續

2018-04-16 17:55

內幕／時代力量黨工涉毒 到底是誰在說謊？

2018-04-16 17:16
看更多

熱門文章

吳茂昆接任教長 爭議人物 政院滅火

2018-04-17 00:42

游淑慧爆料 新教長吳茂昆曾任中國科學院顧問

2018-04-17 07:29

孫大千：小英違背承諾 這是一場被背叛的革命

2018-04-17 08:10

在野兩年無作為 孫大千批：國民黨快變漸凍黨

2018-04-17 09:19

明軍演只是「前菜」學者：再有台獨言行北京還會有動作

2018-04-17 10:40

中科院將自製複合式火箭搬上國際 瞄準登陸氣墊船

2018-04-17 11:56

軍港遷移蔡英文才剛來動土 他稱基隆港要滅港了

2018-04-16 23:07

「訴求是對的，攻占校長室也OK」新教長曾挺太陽花學運

2018-04-17 00:06

潘文忠為何下台 中研院士這樣說

2018-04-17 12:19

羅智強再爆：吳茂昆任國科會主委時兼大陸軍用公司顧問

2018-04-17 20:15

「沒讀過明星學校」 吳茂昆昔短褲騎單車「飄」向學生

2018-04-17 10:26

吳茂昆聲明：確有赴陸中科院交流 僅學術短期交流

2018-04-17 11:51

不甩解放軍軍演恫嚇 國軍與星光部隊本周實施正午操演

2018-04-17 01:01

吳茂昆參加中美超導體會議 游淑慧：代表中國還是美國

2018-04-17 16:40

蔣介石也愛下廚 拿手菜原來是這一道

2018-04-17 02:23

好壯觀！ 蔡總統出訪史國4架幻象2000伴飛

2018-04-17 11:08

【重磅快評】卡管或保管？ 吳茂昆體會追殺後的艱難時刻

2018-04-17 12:20

吳茂昆接任教育部長 東華大學網站恭賀教職員不回應

2018-04-17 16:57

國台辦主任劉結一：賴清德就是台獨

2018-04-17 00:46

柯志恩請問吳茂昆：攻佔部長室也OK嗎？

2018-04-17 14:43

吳茂昆爭議多 許淑華批：就任日是我教育史上最黑暗日

2018-04-17 14:09

【重磅快評】賴神挑選「吳爺」對上管爺的兩種解讀

2018-04-17 14:27

在與蔡政府作戰？ 侯友宜：不是這樣嗎

2018-04-17 00:24

特戰營長首次參加山隘行軍? 原來先前是蛙人

2018-04-17 18:58

傳吳茂昆曾赴陸講座 教育部：短期交流沒問題

2018-04-16 22:10

新教長曾任陸中科院顧問？ 徐國勇：吳茂昆說從來沒當過

2018-04-17 12:40

批賴「就是個台獨」…中共曾連3年 高規格批李

2018-04-17 08:05

吳茂昆曾任中國科學院顧問 陸委會：不致違反兩岸條例

2018-04-17 12:36

賴揆台獨論 金門副縣長批：對金門人無同理心

2018-04-17 09:54

總統出訪拚外交 林濁水：非洲小國有法拚空間嗎？

2018-04-17 13:01

漢翔：新高教機6月1日組裝 2020年首飛

2018-04-17 08:58

總統今出訪 機上美食看這裡！

2018-04-17 08:29

吳茂昆應已放棄美國籍？ 游淑慧：政院應該先確認吧

2018-04-17 11:12

最後一次主持市政會議 陳菊灑淚道別

2018-04-17 14:21

吳茂昆爆任中國科學院顧問 陸委會：若任諮詢性質不致違法

2018-04-17 14:24

吳茂昆爭議 中研院：與中方簽有備忘錄

2018-04-17 14:56

【即時短評】赴陸講學 民進黨的兩套標準

2018-04-17 12:50

【重磅快評】連搞風電都恐中 非核家園不是夢？

2018-04-17 10:07

空軍發布照片 幻象機護航總統座機

2018-04-17 14:44

吳茂昆曾任中科院顧問 李錫錕：嚴重國安問題

2018-04-17 20:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top