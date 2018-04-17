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專職領月薪學瀕危語言 原民會首創師徒制族語學習

2018-04-17 21:39聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

位於日月潭的邵族，擁有豐富燦爛的原民文化，然而懂得邵族族語的族人，卻只剩下個位數。原民會今天宣布推出「原住民瀕危語言復振計畫」，打造國內首創的師徒制族語教學，為瀕危語言注入活力。

原民會主委夷將‧拔路兒表示，原民會繼十一日頒布「原住民族語言推廣人員設置補助計畫」後，為搶救原住民族瀕危語言，依原住民族語言發展法第七條規定，頒布「原住民族瀕危語言復振計畫」。

依據聯合國教科文組織及原民會所做的「原住民族語言使用狀況及能力」調查，原住民族十六族語中，計有卑南語、賽夏語、撒奇萊雅語、噶瑪蘭語、邵語、拉阿魯哇語、卡那卡那富語等語屬瀕危語言，亟需專案計畫進行搶救。

原民會教育文化處處長陳坤昇指出，會使用這些「瀕危」語言的族人人數「趨近於零」，年齡多在六十歲以上，「再不傳承，便面臨滅亡危機」。

此一族語傳習計畫採師徒制。陳坤昇指出，這是參考美國在奧勒岡州，以及英國在威爾斯地區等地區實施的師徒制學習方式。

夷將‧拔路兒表示，此一師徒制將聘請具瀕危族語能力者擔任「傳承師傅」，採一對一或一對二方式，與「學習徒弟」進行長時間的族語學習。學習時間每日八小時、每周五天，總計每月共一百六十個小時學習時數。

陳坤昇指出，語言的學習漫長而複雜，「傳承師傅」及「學習徒弟」必須放棄其他的工作，完全投入語言的傳承與學習。為此，原民會給予「傳承師傅」每月三萬五千元，「學習徒弟」每月三萬元的薪資，希望儘快培育出一批族語傳承者。

誰可以當「學習徒弟」？陳坤昇表示，原則上資格、年齡不限，漢人也可以來報名。但希望是具學習熱忱的學習者、年齡在高中以上，並以原住民優先。

夷將‧拔路兒指出，「原住民族瀕危語言復振計畫」除推動師徒制，並將依各瀕危語言現狀，透過專家學者進行輔導，有系統建置及保存語文資料。此外，原民會也將設置族語學習家庭、教會族語學習班、族語學習營、族語聚會所等，創造族人學習族語的語言環境。

搶救原住民族瀕危語言，原民會推出國內首創師徒制族語學習制度。圖為原民會主委夷將‧...
搶救原住民族瀕危語言，原民會推出國內首創師徒制族語學習制度。圖為原民會主委夷將‧拔路兒閱讀族語學習教材。圖/原民會提供
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原住民卡那卡那富噶瑪蘭

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