因應美中貿易戰 外交部：將適時對美軍購

2018-04-17 21:53 中央社 台北17日電



外交部報告今天指出，因應美中貿易戰，美施壓對象及於主要貿易逆差國，政府將適時對美採購軍備、飛機、天然氣及農產品，降低貿易順差，展現台灣提升雙邊經貿夥伴關心的決心。

美中貿易衝突升溫，影響全球經貿。立法院外交及國防委員會19日將邀請外交部長吳釗燮報告「美中貿易戰我國相關影響評估及因應策略」，並備質詢。

根據外交部已送到立法院的書面報告指出，為強化台灣在國際貿易體系的競爭力及不可替代性，總統蔡英文已提出包括加大台灣研發及生產比重、加速內需投資、提高創新能量、多元化布局生產基地等四項策略。尤其透過新南向政策，加速台灣在東南亞及南亞國家的布局。

報告指出，外交部將協調政府各部門，以具體行動展現台灣為美重要的經濟及安全戰略夥伴，運用台美各種經貿平台持續強調台美產業互利互補，透過包括軍備、飛機、天然氣及農產品的適時採購，降低貿易順差，向美方展現台灣提升雙邊經貿夥伴關係的決心。

報告指出，台灣將持續積極爭取參與區域經濟整合機制如「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)的工作，其效益包括降低他國單邊貿易制裁的風險及尋找出口替代市場，在美中貿易戰可能爆發之際，對台灣更形重要。

另外，報告指出，川普政府最近除針對中國祭出貿易制裁措施，同時也對其他主要貿易夥伴施壓，施壓目的在於迫使對方談判，從中獲得對美有利的成果。鑒於台灣迄今仍被美方列為貿易逆差主要來源之一，需妥善研擬相關談判策略，以免承受更大壓力。