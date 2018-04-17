中選會通過反同公投提案 挺同團體發聲明表達痛心

2018-04-17 21:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



中選會今日審議通過反同團體發動的三個公投提案，交付第二階段的連署。對此，婚姻平權大平台晚間發表聲明，表示對此一結果「感到痛心及失望」，呼籲支持者加入反對行列，一起用最大的力量阻止公投過關。

婚姻平權大平台指出，中選會罔顧三月聽證會許多專家學者提出的違憲疑慮，無能阻擋反同公投。婚姻平權大平台除重申下列三點聲明，也呼籲公民社會應該持續進行對話，讓更多人了解同志社群與權益保障之重要，使反同謠言終止、消散。

三點聲明如下:

1. 我們於3月5日已發出聲明，提醒此三案公投提案乃是用反同團體濫用公投遂行對於同志社群的「排除」、「限制」，將會帶來台灣社會莫大反挫。然中選會除拒絕同志作為利害關係人而無法進入聽證會陳述意見，最後更通過這樣的公投提案，任憑提案交付二階連署。我們對如此的過程未盡平衡表述及任令傷害同志的提案通過的結果，對中選會、政府感到相當失望和痛心。如此違反憲法、藐視人權的公投案可以通過，是對正在走向尊重多元、包容不同價值之路的臺灣社會給予一記重擊，也對許許多多渴望受到法律和制度保障的同志家庭是一種傷害。我們已經可以預見，在大量負面造謠中傷的文宣和歧視言論的攻擊下，對同志社群或是任何渴望平等和多元的臺灣人，都會造成極大的傷害。

2. 我們仍然要重申，正本清源的做法是民進黨政府負起責任，儘速遵照釋憲意見，透過立法及行政履行蔡英文總統選前「支持婚姻平權」的政治承諾，這才是執政者應立即採取的最佳解方。從過去許多國家通過婚姻平權法案的過程觀之，不管是美國、法國、加拿大、英國等，在婚姻平權完成後，本來存在社會中的對立與爭議便會逐漸消弭。值此議題紛亂之際，我們要求立法院儘速啟動協商，完成婚姻平權修法的最後一哩路，讓台灣社會能夠繼續向前。

3. 大平台目前正在搭建地方的組織和聯繫管道，透過剛結束的地方遊說工作坊等形式。在此，我們需要更多的夥伴加入我們，一起用最大的力氣阻止公投過關，表達我們身為臺灣人對多元社會跟平等的重視，還有守護得來不易的釋憲結果的決心，現在，就留下資料，加入我們的行動：https://goo.gl/forms/OxPNxAgzixcTFE032