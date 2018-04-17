中選會審核認可馬英九所提公投案

2018-04-17 20:48 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



中選會昨天今天針對14項全國性公民投票提案進行審核，認定其中4項符合法律規定，另10項必須舉行聽證釐清相關爭點。獲得審核通過者，包括前總統馬英九領銜提出的「反妨害司法」公投案，另外3項均與同性婚姻、性別教育相關。

公投法修法後，廢除以專家學者組成的公投審議委員會，由中選會自行審議提案是否符合公投法。提案門檻降為選舉人總數0.01%，連署門檻為1.5%。公投結果有效同意票多於不同意票，且有效同意票達投票權人總數四分之一以上者，即為通過。

中選會晚間發布新聞稿，通過審議的提案包括：

馬英九所提「您是否同意：針對總統、立委、監委等高階公職人員以及司法與行政首長，意圖直接或間接為自己或他人所涉司法案件獲得有利或不利之裁判或處分，而對司法人員施以脅迫、恐嚇、關說或其他非法之行為者，科以刑罰？」

下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩提出「你是否同意以民法婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？」、「你是否同意在國民教育階段內，教育部及各級學校不應對學生實施性別平等教育法施行細則所定之同志教育？」

幸福盟公民行動總召游信義所提「你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合？」也都合於規定。

另外10個提案，包括孫文學校總校長張亞中「您是否同意，基於和諧是維持社會團結的應有價值，《促進轉型正義條例》應予廢止」、前立委邱毅「您是否同意，基於人民財產權應受憲法保護、退休金為工作所得之財產，民國106年公佈之公立學校教職員退休資遣撫卹條例，侵害人民財產權益，應予廢止」等，必須進行聽證，釐清相關爭點。