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羅智強再爆：吳茂昆任國科會主委時兼大陸軍用公司顧問

屏東漁船才獲釋 又被印尼攔查

2018-04-17 20:26中央社 屏東縣17日電

印尼海警扣押一天半，昨晚才剛獲釋的屏東東港籍漁船「大鮪13號」，到新加坡加油補給準備返台，今天中午離開港口後，下午再度遭印尼海警攔截登檢3小時後才放行。

屏東東港籍漁船「大鮪13號」15日上午8時許在麻六甲海峽遭印尼海警登檢，隨後被帶到望加麗島扣留，直到昨天下午2時再度加強檢查，查無不法，直到昨晚間才獲釋離開，「大鮪13號」在獲釋後馬上前往新加坡補給油料，並且與友船「大鮪1號」會合，準備返台。

「大鮪13號」蔡姓船主今天下午近2時才透過東港區漁會發表不滿印尼對無害通過的漁船攔查及政府消極營救的聲明，不料，隨後船公司又接獲「大鮪13號」在下午1時55分於北緯1度10分、東經103度51分的海域，被印尼海警再度登船攔檢，趕快通報漁業電台及外交部營救，直到下午約4時56分漁船才獲釋。

消息傳回，屏東漁業界一片譁然，都認為太離譜，印尼「吃人夠夠」，東港區漁會總幹事林漢丑說，政府應該趕快出面跟印尼政府協商，且態度要強硬，否則同樣的事會一而再、再而三發生，這2年已發生多起屏東漁船被印尼攔查、扣押及開槍追趕事件。

林漢丑說，「大鮪13號」通過的麻六甲海域偏向馬來西亞，雖然馬國與印尼仍有海權的爭議，但政府不能讓印尼這樣對待台灣漁船。

琉球區漁會總幹事蔡寶興則表示，這條航線是台灣漁船常年到印度洋作業必須經過的航線，多年來，台灣漁船都要帶著美金，遇到攔檢，給錢了事，但印尼越來越猖狂。

蔡寶興說，因為政府外交處理太軟弱才會被印尼、菲律賓及日本踩在腳底下，如果政府再對印尼攔檢事件「不硬起來」，黑鮪魚季快到了，接著就可能被菲律賓不合理對待。

印尼東港航線

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