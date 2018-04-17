總統、部長都談及 扁「勇哥」：真的不出名也難

2018-04-17 19:22 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



今天的「新勇哥物語」中，固定角色「勇弟」提到「不自由，毋寧死。寧鳴而死，不默而生」，也說到陳水扁在獄中寫的第二本書「關不住的聲音」，似乎預告扁的「新勇哥物語」會持續發聲。圖／聯合報資料照片 分享 facebook 前總統陳水扁透過「新勇哥物語」不時表達對時事的關心，總統蔡英文、法務部長邱太三後在媒體、立委問到時，對「新勇哥物語」有所發言。今天陳水扁在「新勇哥物語-78」中介紹「勇哥」，明說勇哥就是他當總統時，當時總統府祕書長游錫堃從宜蘭帶到台北送給的台灣土狗。「勇哥」在2008年扁卸任總統之後被送給台南西港一戶人家，2014年死亡。

扁透過「勇哥」自述：「2018年1月28開始，在『新勇哥物語』陪伴被綁手綁腳又封口的阿扁，做他的代言人，「沒想到總統、部長那麼重視我，真的不出名也難。」

今天的「新勇哥物語」中，固定角色「勇弟」提到「不自由，毋寧死。寧鳴而死，不默而生」，也說到陳水扁在獄中寫的第二本書「關不住的聲音」，似乎預告扁的「新勇哥物語」會持續發聲。