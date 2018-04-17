總統、部長都談及 扁「勇哥」：真的不出名也難
前總統陳水扁透過「新勇哥物語」不時表達對時事的關心，總統蔡英文、法務部長邱太三後在媒體、立委問到時，對「新勇哥物語」有所發言。今天陳水扁在「新勇哥物語-78」中介紹「勇哥」，明說勇哥就是他當總統時，當時總統府祕書長游錫堃從宜蘭帶到台北送給的台灣土狗。「勇哥」在2008年扁卸任總統之後被送給台南西港一戶人家，2014年死亡。
扁透過「勇哥」自述：「2018年1月28開始，在『新勇哥物語』陪伴被綁手綁腳又封口的阿扁，做他的代言人，「沒想到總統、部長那麼重視我，真的不出名也難。」
今天的「新勇哥物語」中，固定角色「勇弟」提到「不自由，毋寧死。寧鳴而死，不默而生」，也說到陳水扁在獄中寫的第二本書「關不住的聲音」，似乎預告扁的「新勇哥物語」會持續發聲。
今天的「新勇哥物語-78」內容如下：
「勇弟：勇哥怎麼跑到泰山高唱《山頂的黑狗兄》？
勇哥：想到「白狗偷吃，黑狗受罪」，當然高興不起來。特別是白狗根本就沒吃，還被誣陷偷吃，豈不是更冤枉！？
勇弟：這年頭不公平的可多呢？像阿扁從北榮杜鵑窩出來，還有人說他是「裝病」！
勇哥：那把阿扁關在北榮後山精神樓超過半年的醫護人員才真有精神病？
勇弟：現在勇哥你最紅，部長在國會談到你，總統出國前也忘不了你。大家對你的身世有不同的說法，你可以自我介紹一下嗎？
勇哥：「勇哥」是阿扁幫我取的名字。我出生在宜蘭香魚養殖人家。2001年媽媽告訴我，如果我是獨生子，當時的總統府秘書長游錫堃將帶我到台北玩，不知道是要把我送給阿扁 總統收養。沒想到台灣土狗的血統，讓我很快就竄起，不但將我送去軍事學校進修課程，也讓我守玉山官邸內衛大門。由於表現優異，敘獎無數。
2002年10月10日總統府阿扁電子報52期改版，阿扁提議新增「勇哥物語」專欄，我成為漫畫家小紀筆下的主角，娛人自娛，頗受歡迎。2008年阿扁總統卸任，自由慣了的我被迫送到台南西港林姓木材商後代的鄉間別墅，繼續享受自由自在的生活。而我的主子阿扁卻失去自由。
最難過的是，我日夜等待阿扁帶我回家，卻在2014年秋天蒙主寵召。為了感念阿扁照顧恩澤，我在天上也沒閒著，從2018.1.28開始，我在「新勇哥物語」陪伴被綁手綁腳又封口的阿扁，做他的代言人 。沒想到總統、部長那?重視我，真的不出名也難。
勇弟：勇哥好偉大！我眼淚??都要流出來了。不自由，毋寧死。寧鳴而死，不默而生。誠如阿扁寫的第二本獄中書書名：「關不住的聲音」。「獨立公投、正名入聯」的正義之聲，將響徹喜樂島！」
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