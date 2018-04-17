台延攬9外籍專才 情感機器人發明者歸化

2018-04-17 19:22 中央社 台北17日電



內政部今天召開歸化國籍高級專業人才審查會，通過延攬9名外籍專業人才，其中包括發明情感機器人的伊朗籍副教授。專業人才可在不喪失原有國籍的前提下，歸化中華民國國籍。

內政部今天召開歸化國籍高級專業人才審查會第4次會議，包括這次會議，已有32名外籍人士通過審查。

內政部傍晚發布新聞稿指出，9名高級專業人才橫跨教育、經濟、醫療及民主人權領域。其中教育領域5名包括伊朗籍的薩姓副教授，具電機電腦工程專業，發明情感機器人享譽國際；美國籍蔡姓教授具生技醫材專業，專精於人工智慧和生物醫學成像研究；紐西蘭籍孫姓教授具戲曲研究專業。

此外，美國籍奇姓教授具東西交流史專業，學術專書最為稱頌作品為「成為黃種人：一部東亞人由白變黃的歷史」；馬來西亞籍利姓教授具東南亞族群、政治及教育等研究專業，長期在台任教，奉獻所學，學術研究領域成就崇高，對台灣教育貢獻卓著。

內政部指出，還包括來自芬蘭的國際級程式設計好手、馬來西亞籍、在台執業10年的林姓眼科醫師等。

內政部指出，獲審核為高級專業人才，可以在不喪失原有國籍的前提下，歸化中華民國國籍，成為正港台灣人，享有參政權和各種社會福利，也期待透過他們的專業才能，為台灣教育、經濟、醫療及科技等各方面發展創造嶄新的未來。