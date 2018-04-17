台漁船無違法卻遭印尼扣押 漁業署嚴正抗議

2018-04-17 19:28 中央社 台北17日電



漁業署長黃鴻燕今表示，屏東籍「大鮪13號」漁船沒有違法作業，15日在麻六甲海峽國際航道被印尼扣押，當天通報外交部交涉，16日晚上獲釋，預計一週內返台，將向印尼嚴正抗議。

農委會漁業署說明，「大鮪13號」漁船是政府核准可前往印度洋作業的鮪釣漁船，船上共有7名船員，包含台籍2名、印尼籍5名，作業結束返回台灣途中，在台灣時間4月15日上午11時，於麻六甲海峽國際航道遭印尼公務船登檢並扣押。

黃鴻燕告訴中央社記者，「大鮪13號」是合法作業的漁船，並沒有違法、或惹爭議的作業發生，漁業署當天15日中午12時獲訊後，立即通報外交部，轉請駐印尼代表處跟印尼交涉，期間也跟船東、船長保持聯繫，沒有不處理，而是作業需要時間，4月16日晚上約9時獲釋，7人均安，預計一週內返回屏東。

漁業署說明，麻六甲海峽為聯合國海洋法公約所指「用於國際航行之海峽」，所有船舶都享有過境通行的權利，此公約第44條也規定，海峽沿岸國不應妨礙船舶的過境通行，但是印尼公務船舶在麻六甲海峽擅自扣押台灣漁船，已經明顯違反聯合國海洋法公約，侵害台灣漁船的航行自由。

黃鴻燕強調，就國際慣例來說，任何海上扣押行為除需有合法根據外，需要先做檢查，確認有證據才能進一步扣押船舶；台灣漁船沒有違法行為，將透過外交部向印尼表達嚴正抗議，不會讓印尼覺得此事再發生也沒有關係，以確保往後台灣漁船權益。