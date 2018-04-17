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團隊和好朋友都反對接府祕 陳菊：我力圖遊說他們

2018-04-17 17:02聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市長陳菊本月23日將就任總統府祕書長，今天她在高雄市議會民進黨團的歡送會上表示，她的市府團隊和周遭所有好朋友都反對她接此新職，但她珍惜民進黨二次執政的機會，不忍心、也不願意看到民進黨改革過程面臨很多的挫折，所以力圖遊說團隊和好朋友，如果從年輕到現在她還能為台灣做什麼，她無從選擇，無法逃避，並選擇承擔和接受。

陳菊說，很珍惜民進黨第二次的執政，這是台灣人民給民進黨第二次機會，非常重要，民進黨希望能符合人民的期待，一定要做好，但在這個過程，面臨很多挫折。

她表示，在這個情況下，她雖很想高雄市長任期結束後在高雄任一個山邊海角，就是過自己田園美夢，可是今天她沒有辦法按照自己人生的規畫，必須轉換角色，因她不忍心，也不願意看到當民進黨、新的政府有困難的時候，自己卻袖手旁觀。

「如果我還有功能，如果我還有價值，希望我這個剩餘價值能夠讓執政符合人民的期待，希望台灣更美好，社會更和諧，讓台灣不斷的提升進步。」她說，就在這樣很多的思考下，所有的團隊都不願意、不忍心讓她自己到台北，他們都反對，她周遭所有的好朋友也都反對，都是不忍心，認為少年拚到老的她還需要去做這樣的承擔嗎？

陳菊說：「但是，我力圖遊說他們，讓他們了解，如果從年輕到現在，如果我還能為台灣做什麼，我無從選擇，無法逃避；所以，我選擇承擔、接受。」

高雄市長陳菊今天表示，她的市府團隊和周遭所有好朋友都反對她接總統府祕書長，但她珍...
高雄市長陳菊今天表示，她的市府團隊和周遭所有好朋友都反對她接總統府祕書長，但她珍惜民進黨二次執政的機會，不忍心、也不願意看到民進黨改革過程面臨很多的挫折，所以力圖遊說團隊和好朋友。記者楊濡嘉／攝影
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高雄市長陳菊今天表示，她的市府團隊和周遭所有好朋友都反對她接總統府祕書長，但她珍...
高雄市長陳菊今天表示，她的市府團隊和周遭所有好朋友都反對她接總統府祕書長，但她珍惜民進黨二次執政的機會，不忍心、也不願意看到民進黨改革過程面臨很多的挫折，所以力圖遊說團隊和好朋友。記者楊濡嘉／攝影
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民進黨陳菊總統府

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