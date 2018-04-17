柯文哲：台灣每天搞選舉 不辦正事

2018-04-17 16:38 中央社 台北17日電



台北市長柯文哲(中)。聯合報系記者廖炳棋/翻攝 分享 facebook 九合一選舉年底登場，台北市長柯文哲今天重申，離選舉至少還半年，「好像已經沒有其他事可以做，每天都在搞選舉，不辦正事」，強調他態度始終如一，會做好該做的事情。

台北市警局刑警大隊、大安分局與屏東縣、刑事局、新北市警局合組專案小組合作破獲史上最大安毒工廠，柯文哲今天下午頒發團體獎勵金，並慰勉破案有功員警。

針對自由時報報導，民進黨選舉對策委員會評估，若台北市長選舉自提人選，將衝擊新北市、彰化縣、雲林縣等縣市選情，調查顯示正負外溢效應皆為3%；柯文哲今天下午會後受訪時表示，民調數據判讀需要有原始資料，他沒看過，無法評論。

有媒體詢問，若民進黨自提人選，民進黨要攻擊國民黨之餘，還要攻擊柯文哲，不過，柯文哲只要對付民進黨就好。對此，柯文哲說，「台灣就是這樣，每天找一些人造謠、說謊，再叫我評論那些人講的話，何必呢？」

他也重申，「台灣實在花太多時間搞選舉」，認為媒體每天可以問不一樣的題目，而他的答案都一樣，就是做好他該做的事情。

至於中國大陸18日將在台灣海峽實彈演習，柯文哲說，他對國軍有信心，不管表面上台海情況如何，該準備的還是要準備，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」。