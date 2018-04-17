配合刑法新制 立院三讀刪除選罷法沒收規定

2018-04-17 16:08 中央社 台北17日電



立法院院會今天三讀修正通過公職人員選舉罷免法部分條文，明定預備或用以行求期約或交付賄賂，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之；另刪除沒收、追徵規定，回歸刑法沒收專章。

行政院提案指出，為配合104年12月30日修正公布的中華民國刑法部分條文，已將「沒收」修正為具獨立性的法律效果，不再為從刑；另外，同日修正公布的刑法施行法也規定，刑法修正施行日前制定的其他法律，關於沒收、追徵、追繳、抵償規定，不再適用。

行政院指出，鑑於選罷法現行條文中所定，用以行求期約或交付賄賂，係不問是否屬於犯人與否，均予沒收，如回歸適用刑法沒收相關規定，還要確認該等賄賂的權利歸屬，及有無正當理由取得等事實，增加檢調機關、法院偵審時舉證、認定程序，有礙賄選案件的查察，不符合遏止賄選、端正選風意旨，宜另為特別規定。

提案指出，現行條文中，有關沒收、追徵的規定都予以刪除，回歸適用刑法沒收相關規定，因此擬具選罷法部分條文修正草案。

三讀修正通過條文中明定，預備或用以行求期約或交付之賄賂，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之；另外，刪除收受賄賂的沒收、追徵相關規定，回歸適用刑法沒收專章規定。

民進黨立委賴瑞隆向中央社記者說，這次修法是由行政部門提出，是配合刑法沒收專章通過後的整體修法，「把原來的漏洞補齊」。