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「我們比冷戰時還接近核武戰爭」美國前國防部長訪台提警告

2018-04-17 15:21聯合新聞網 文／遠見提供

圖／遠見提供
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美國前國防部長威廉培里（William J. Perry）今（13日）24小時旋風訪台，宣傳新書「核爆邊緣」，提倡各國削減核武威脅的理念。

培里此次訪台的唯一講座由《天下文化》舉辦，邀請培里的老朋友，前台中市市長胡志強和漢鼎亞太創投董事長徐大麟擔任與談嘉賓，吸引許多媒體、軍事專家與外交系學生前來。觀眾超過上百人，將現場擠得水洩不通。

威廉培里在新書發表會上，與老朋友胡志強相談甚歡。圖／遠見提供
威廉培里在新書發表會上，與老朋友胡志強相談甚歡。圖／遠見提供
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台海危機　靠他派兩艘航母解決

培里是美國第19任國防部長，1994至1997年任期間處理多項核子武器及戰事，如他曾半夜接到緊急電話，告知有兩百枚來自蘇聯的洲際飛彈朝向美國飛來；1996年發生台海危機時，也是他在關鍵時刻建議總統柯林頓（William Jefferson Clinton）派遣兩艘航空母艦來臺灣海峽，才順利冷卻逐漸升溫的戰事危機。

徐大麟提到，蔡英文總統曾親自向培里表達謝意，這份恩情也讓曾任駐美代表和外交部部長的胡志強十分難忘。他曾特地繞至史丹佛大學當面拜訪培里，表達謝意，也讓他們成為多年老友。「我也很想知道，為什麼會派叫作『獨立號』的航母來台，北京當局不會生氣嗎？」胡志強幽默提問當年趣事，現場笑聲不斷。

徐大麟提到，蔡英文總統曾親自向培里表達謝意，這份恩情也讓曾任駐美代表和外交部部長...
徐大麟提到，蔡英文總統曾親自向培里表達謝意，這份恩情也讓曾任駐美代表和外交部部長的胡志強十分難忘。圖／遠見提供
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儘管培里已高齡90歲，思路仍十分清晰，雙眼炯炯有神，對談過程中像老紳士般默默筆記。面對觀眾提問知無不答，不會的問題也會誠實告知自己所知有限。

胡志強幽默提問當年趣事，現場笑聲不斷。圖／遠見提供
胡志強幽默提問當年趣事，現場笑聲不斷。圖／遠見提供
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遠離核子災難是各國當務之急

他畢生的願望，就是希望各國能削減甚至放棄核武。他觀察，國際間只要稍有衝突與差池，就有可能爆發核子戰爭，讓人類文明終結。

培里提到，人類當代的兩大災難，是氣候變遷與核武威脅。面對氣候變遷，唯有正視它並展開行動，才能解決全球暖化等氣候議題。

氣候變遷是經年累月的成果，還需要很多年才會真正造成嚴重損害，但核武危機卻是轉瞬間就可能發生。儘管當代潮流裡各國都會盡量避免戰爭，但培里指出，任何一個判斷錯誤或愚蠢的決定，都可能讓我們在轉瞬間走向末世。

「我們比冷戰時還接近核武戰爭。」培里提出警告，標示世界受核武威脅程度的末日時鐘（Doomsday Clock），因為北韓進行核子試爆與川普的種種政策，在2018年1月底撥快30秒，距離象徵末日的午夜僅剩2分鐘，比冷戰時期還接近，也是距離末日最近的一次。

除了寫書，曾擔任史丹佛大學教授的他也開啟「威廉‧培里計畫」，並開設線上課程，積極宣揚反核武理念，希望喚醒世人的危機感。

儘管培里已高齡90歲，思路仍十分清晰，雙眼炯炯有神，並提出警告「我們比冷戰時還接...
儘管培里已高齡90歲，思路仍十分清晰，雙眼炯炯有神，並提出警告「我們比冷戰時還接近核武戰爭」。圖／遠見提供
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北韓核子計畫是為了鞏固金氏王朝

培里提到，現今最有可能發生核子戰爭的機會，發生在美俄間、印巴間，和北韓與美國之間，中國也是需要考量的一大因素。儘管上述這些國家都會極力避免核武戰事，但只要一點不慎就會推向核武邊緣。

面對陰晴不定的北韓，根據培里多次與北韓談判的經驗，他認為北韓冒險發展核子武器既不瘋狂，也不是意識形態作祟。這麼做，有著務實且理性的考量，就是為了鞏固與延續金氏政權，遏阻美國進攻，握有更多外交籌碼。

談到近日撲朔迷離的中美貿易戰，培里也提出他的觀察。他認為，兩國會盡量避免戰爭發生。胡志強對此也持樂觀態度，同意培里的看法，認為兩國會和平且理性地在會議桌上談判。

培里感性提到，他反核武的12個理由，就是他的12個孫子。「很多人告訴我，反核武是個不可能的任務。但我會盡我所能，不要讓核武的爆炸雲籠罩在我們頭上，不要讓黑暗的時刻來臨。」演講來到尾聲，培里手指著天，懇切地這麼說。

期待他的聲音能被更多人聽見，讓我們遠離核武邊緣。

左起徐大麟、正中間為威廉培里，圖中培里右邊為遠見 天下文化事業群發行人王力行、圖...
左起徐大麟、正中間為威廉培里，圖中培里右邊為遠見 天下文化事業群發行人王力行、圖中培里左邊則為遠見 天下文化事業群創辦人高希均教授。圖／遠見提供
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（作者／蕭歆諺 本文出自2018.4.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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