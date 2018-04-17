法官性騷案證詞被消失 監委：司法性平路還長

2018-04-17 16:00 中央社 台北17日電



監察院監委王美玉、方萬富(右至左)不滿司法院職務法庭對陳鴻斌的判決，提出再審。聯合報系記者林麒瑋／攝影 分享 facebook 監察院對前法官陳鴻斌性騷擾改判案提出再審。監察委員王美玉今天說，再審判決漠視助理與法官之間權力不對等，女助理證詞「被消失」，凸顯司法系統的性別平等還有很長的路要走。

陳鴻斌被控與助理有異常互動遭監察院彈劾，司法院職務法庭民國105年10月判決免除法官職務；陳鴻斌不服提再審，職務法庭3月8日廢棄原判決，改判罰款新台幣200多萬元。

監委王美玉、方萬富上午召開記者會，說明監察院再審立場。方萬富說，再審狀長達85頁，要在30天內提出再審，確實有點趕。王美玉在會中至少提及13項再審的重要理由。

王美玉說，職務法庭再審判決適用法規錯誤，法官法第48條第一項明定公務員懲戒委員會委員長為職務法庭的審判長，再審判決卻以「司法院職務法庭法庭配置及代理順序表」備考欄否定去年12月20日就任的委員長石木欽擔任審判長，沒有優先適用具法律位階的法官法，讓僅是行政規則的法庭配置順序表凌駕於法官法之上。

王美玉指出，再審判決稱陳鴻斌購相機贈助理是示好的表現。但陳在原審明確表示，沒有贈與助理的意思，助理也表示不敢收受，領了獎金就把相機的錢還給陳鴻斌，再審判決視而不見；再審也沒有陳鴻斌在辦公室撩撥助理頭髮部分，原審判決是有認定的，再審顯然對影響判決的重要證物，漏未斟酌，且沒有任何說明。

王美玉說，法官對助理續聘有決定權，權力本不對等，陳鴻斌不只一次明示或暗示助理，陪席法官討厭她，使助理擔心續聘，但陳又說會協助不用擔心；女助理也擔心提起性平申訴反而使工作不保，在房貸與生計壓力下，採取「隱忍」與「未予拒絕」態度。

監委指出，女助理的同事曾證述，女助理多次自陳鴻斌辦公室返回座位心情低落，對陳的要求與行為反感，足證陳鴻斌的行為已經讓助理陷入敵意的工作環境中。這些在監察院的彈劾案文、原審判決都有立論，到了再審判決中都「被消失」。

王美玉指出，再審判決將背景抹煞後，只引用助理自承有討好陳鴻斌心態的句子，便直接導出「助理主動討好、對於辦公室擁抱、續聘會議前晚於河堤散步的牽手等不違反助理本意」的結論。

再審判決的受命法官陳志祥多次上媒體指陳鴻斌只是「婚外情未遂」，不構成性騷擾。監委痛批，彈劾案文沒有以性騷擾立論，是因為將陳送懲戒已包括追究性騷擾責任，不代表陳鴻斌不構成性騷擾。相同地，也不能因為助理隱忍未提出性平申訴，而逆向推論陳鴻斌無性騷擾事實。

王美玉說，陳鴻斌對助理要求擁抱、握手，或撩撥助理頭髮，親嘴等，已違反「性別工作平等法」的敵意工作環境性騷擾和「性騷擾防治法」。再審判決顯然忽略「消除對婦女一切形式歧視公約」CEDAW國際公約的意涵，再審不具性別意識且帶有性別歧視。

王美玉指出，再審判決後，司法院破天荒公開表示再審判決結果與社會期待不符，請監察院審酌是否提起再審，監察院毫無疑問且義無反顧要提起再審，尤其本案凸顯司法系統的性別平等還有很長的路要走。

總統蔡英文曾對本案表示「深刻感覺到台灣社會距離性別平等，確實還有一段路要走」，王美玉說，不論這條路還有多長，監察院都會繼續實踐CEDAW公約精神，堅守維護兒少、婦女權益的憲法職責。（編輯：林沂鋒）