日本推介台灣醫療貢獻 外交部感謝

2018-04-17 15:49 中央社 台北17日電



日本台灣交流協會在官網上推介「台灣醫衛貢獻網2.0」以及台灣醫療故事微電影「阿巒的作文課」，說明台灣在全民健康覆蓋方面所做的努力與成果；外交部今天對此表達感謝。

日台交流協會昨天在日文版官網上分享「台灣醫衛貢獻網2.0」與「阿巒的作文課」的連結。外交部今天對此發布新聞稿表示感謝。

外交部表示，日台交流協會在官網說明，這些文宣具體展現台灣在全民健康覆蓋方面所做的努力與成果；也引用世界衛生組織（WHO）所揭櫫全民健康（Healthfor all）的目標，肯定台灣可以做出貢獻。

同時，外交部再度懇切呼籲，WHO應傾聽世界各國肯定台灣可以對全球衛生安全做出具體貢獻的聲音，並儘早邀請衛生福利部部長陳時中率團出席今年5月舉行的世界衛生大會（WHA）。

為增進國際社會瞭解台灣在國際醫療衛生領域的卓越貢獻，進而支持台灣參與世界衛生大會（WHA），外交部與衛福部今年再度合作建置中英文版「台灣醫衛貢獻網2.0」（Leave No One Behind）網站（網址https://leavenoonebehind.com.tw/zh）。

「阿巒的作文課」以台灣醫療團隊協助罹患「畸形淋巴血管瘤」的越南小女孩免於截肢的真實案例，凸顯台灣的愛心與尖端醫療技術，也強調台灣參與WHO的必要性。

除日台交流協會外，美國國務院亞太局先前也在推特轉發「阿巒的作文課」的連結。美國在台協會、德國在台協會也在臉書上分享這支影片。

德國在台協會也在臉書發布貼文表示，「德國聯邦政府支持台灣實質性參與國際組織」，就衛生領域的國際合作，包括WHO所安排的活動。台灣是非常重要且有傑出貢獻的夥伴。

今年WHA將於5月21日至26日在日內瓦舉行；WHA是世界衛生組織（WHO）最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。從2009年起，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA；但因中共打壓，去年台灣未能獲邀請參與WHA。