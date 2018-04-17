遭印尼海警扣押 船主控訴：蔡政府南向碰壁

2018-04-17 15:02 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



遭印尼海警強行扣押的東港籍漁船「大鮪13號」（CT4-2649），歷刼1天半後終在4月16日晚上8時30分人船平安釋放，離開印尼望加麗島的漁港，蔡姓船主今天透過東港區漁會發布聲明稿指出，漁船4月15日早上8點無害通過麻六甲海峽時（靠馬來西亞海域），遭印尼海警船攔查登檢3小時，查無不法，非但不釋放還強行扣押至印尼望加麗島的漁港，4月16日下午約14時再檢查一遍，仍查無不法。船主更指出，政府不聞不問，讓這些南向國家無視台灣，對我漁民威嚇，凸顯出蔡政府「新南向政策」受挫碰壁。

蔡姓船主指出，事件發生第一時間漁船及船主即馬上通報漁業電台、漁業署及外交部等相關單位，請政府相關單位積極營救人船，但扣押期間均無台灣政府單位代表出面交涉協助，最後蔡姓船主透過民間力量私人的關係出面協助，人船才能平安獲釋。蔡姓船主表示，依照國際海洋法公約，他國船隻有權在沿海國領海進行「無害通過權」，航行中基本上不受沿海國之干涉，他並出示漁船航跡圖證明。

蔡姓船主的聲明稿上指出，「大鮪13號」並無不法卻無故遭印尼海警船強行扣押，威脅我國人船財產安全，無視我國家主權，侮我國民，我國漁船在海上遭受他國不平等待遇，我國政府卻無積極具體行動營救人船，連船隻幾點獲釋都無法掌握，去年也發生琉球籍漁船無端遭印尼海警開槍追擊。