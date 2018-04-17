副總統陳建仁：國際企業對台經濟基本面有信心

2018-04-17 15:51 中央社 台北17日電



副總統陳建仁。 圖／聯合報系資料照 分享 facebook 副總統陳建仁今天表示，政府打造台灣有好的投資環境，並透過法規鬆綁，讓全世界的菁英人才來到台灣並留在台灣，且許多數據也顯示國際企業對台灣的經濟基本面相當有信心。

陳副總統今天上午接見「北美台灣工程師協會回國訪問團」，他致詞時表示，北美台灣工程師協會每年都會舉辦各種活動及研討會，與當地專業團體合作，幫助台灣與美國青年從事科學或工程事業，促進台美科技交流，值得肯定。

陳副總統指出，「面對責任，勇於承擔」一直是蔡總統堅持的執政理念。政黨輪替就是要讓社會不斷改革、進步，因此新政府上任以來，一直在努力推動相關工作。

陳副總統指出，過去一年，台灣的經濟表現讓大家充滿信心，不僅經濟成長率創近3年新高，出口總額超過3100億美元也是歷年次高，失業率則降到17年來的新低點，台灣股市在萬點以上現在也成了常態；這些都是過去兩年來，政府與民間一起推動「五加二產業創新計畫」的初步成果。

他指出，政府也努力強化前瞻基礎建設，持續推動能源轉型、都市更新、社會住宅、長照等有助於內需發展的計畫，使台灣經濟能更好。

陳副總統說，希望北美台灣工程師協會成員的專業與人脈，為台灣帶進更多資金與人才，協助台灣年輕人創新創業，接軌國際。他強調，政府也透過法規鬆綁，讓全世界的菁英人才能夠來到台灣，留在台灣。

陳副總統提到，過去一年，新台幣5億元以上投資台灣的案件，超過400件，其中僑外投資成長超過13%；包括微軟、亞馬遜等，都準備在台灣設置新的研發或創新中心，Google也開始在台灣擴大徵才，凡此均顯示國際企業對台灣的經濟基本面相當有信心。

陳副總統也藉此鼓勵美國各地工程師協會成員積極回台投資，甚至可以介紹當地的企業夥伴，來台灣投資、落地生根。他強調，政府團隊會全力以赴，打造更好的投資環境，讓台灣經濟更好。