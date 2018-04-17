柯志恩請問吳崑茂：攻佔部長室也OK嗎？

2018-04-17 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



國民黨立委柯志恩表示，教育部長潘文忠上周六閃辭，行政院效率很快，宣布前東華校長吳茂昆接任，一時間媒體及網友紛紛搜出他過去的負面言行，可謂琳瑯滿目。新教長的學術成就優異，「但卻是百年來未上任即充滿最多爭議的新教長」。如此一號人物來主持教育大計，是否將超越前教育部長杜正勝，再度把教育耍得風風火火、不得安寧？

柯志恩指出，吳茂昆於學運爆發時，不僅發言力挺，且親赴議場探視學生，尤其在52位國立大學校長中，更敢與眾不同，在國會殿堂大聲主張「兩國論」。他的政治色彩鮮明，極力展現個人理念，問題是，當教長的想法要落實於教育政策時，是否又將為單純的教育掀起更多的紛擾與爭議？

柯志恩質疑，吳茂昆是否在教科書上力行兩國論，挪移更多經費於本土化及新南向，對兩岸學術交流設下更多關卡，或迎合中央和地方的政治需求讓教育經費變成肉桶分贓？這些前任部長不敢做、不願做，或至少尚為國民與學前教育保留一塊淨土時，不知新教長是否為迎合當道而棄守不顧？

柯志恩說，尤其台大校長遴選案風暴未止，賴揆卻以強硬措詞回嗆，隱約暗示「卡管」不因潘文忠辭職而落幕，反而可能愈演愈烈，吳茂昆是否將扮演此一真氣足的狠角色？管案已成為台灣大學自主存亡的關鍵指標，至盼新部長切勿提油滅火，把前任不敢為之事，當成使命必達的任務蠻幹，讓政治勢力肆無忌憚地凌駕教育，則台灣教育的根基恐被徹底刨空殆盡。