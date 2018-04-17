【重磅快評】賴神挑選「吳爺」對上管爺的兩種解讀

2018-04-17 14:27 聯合報 主筆室



教育部長潘文忠因為「卡管事件」求去，行政院昨晚宣布，由東華大學前校長吳茂昆接任，跌破一地眼鏡。不過新聞快報還沒傳完，網友們就找出一堆「吳爺」先前的爭議。包括涉及溢領講座教授獎助金、校長任內被指濫權包庇親信、替自己加薪，甚至遭監院糾正。另一方面，吳茂昆在校長任內，曾經應邀到對岸大學講學，也曾指導過來台的陸籍研究生。

對於「吳爺」的過去，行政院絕非不清楚，因此發言人徐國勇罕見地，將介紹新部長的記者會一併當成澄清記者會來辦理，主動解釋吳茂昆所涉的許多爭議。甚至如監院認定吳茂昆應該退回的溢領獎助金，徐國勇也說，「應該」已經還了。

如果把這種「應該已經」的溫情與善意，對比行政部門幾個月來對管中閔的態度，不禁讓人苦笑搖頭。

這件人事案的最奇妙意義，是管爺曾遭指控的幾大「罪名」，不管是利益糾葛，或是與大陸學術交流，吳爺基本上都有份。按說在卡管戰打得滿天烽火的當下，至少應該挑選相關爭議相對較少者，才能宣稱這一仗的正當性；懷抱學而優則仕理想的教授不在少數，為何此時此刻偏挑上問題最大的吳茂昆？

於是就會產生兩個完全不同方向的解讀：一是行政院曉得在這個兩岸交流、產學交流密切的年代，如吳茂昆或管中閔這種在專業領域有成的大咖學者，不可能不被對岸學界青睞，不可能自外於相關交流活動；擔任校長期間，處事更不可能全無爭議，不可能人人服氣，儒林間的意氣或利益之爭，不代表當事人一定罪大惡極。

另一個方向則是，行政院明確地告訴學界、告訴全台灣：如果你是「服膺台灣價值」，曾經在馬政府時代在立院公開呼應民進黨委員，宣示認同一邊一國；如果曾經在太陽花學運時間，發文讚揚學生「攻佔我的校長室也OK」；如果出面澄清講學事件，聲明中仍然堅持要用「中國」，而非「中國大陸」或「對岸」等相對立場不明顯用詞......那麼你就是自己人，一切所作所為就都免驚，就都是可以諒解、應該同理心看待的。

反之，當了半輩子國民黨員，又曾在馬政府當官，一路藍到掉渣的管中閔，相關爭議當然就不是輕輕放下，而是務必高高舉起，當然就必須千刀萬里追，就必須拔之而後快。管爺無罪，懷「藍」其罪，而且是唯一的判準尺度。