最後一次主持市政會議 陳菊灑淚道別

2018-04-17 14:21 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



將接任總統府秘書長的高雄市長陳菊，今主持任內最後一次市政會議，致詞細數12年來3次參選市長的艱困及市政建設過程，最後說到要離開高雄，更是哽咽落淚，還說最近不太願意整理行李，一整理就好像真的要離開，12年回憶湧上心頭，讓她感觸很深。

陳菊致詞說，有上台，必然就有下台，她經過很多考量，才同意接下總統府秘書長的幕僚角色。

陳菊說，她半輩子都在替人扛轎，從當年黨外不到20歲的小妹，當年的新生代，現在都老了，人生有很多變化，但始終沒變的是熱情，希望社會更美好、台灣更美好，希望這個社會有基本公平正義，讓所有為台灣努力的人，都有發揮的空間。

陳菊並感性說，最近不太願意整理書和行李，一整理就好像真的要離開，但已到不得不整理的階段。她說，看到市長室一堆書和市政相關資料，讓她憶起12年點點滴滴，所有的如意不如意和人情冷暖。

陳菊說，市長任期最後難免讓她感受很深，最後要跟所有工作夥伴說再見，真的很感謝大家陪她走過辛苦的12年，她雖提早幾個月離開，但就算沒提早，也是遲早離開，天下沒有不散的筵席。但她說過，她的家在高雄，未來還會回到高雄。

陳菊強調，她永遠不會忘記所有夥伴對她的支持幫忙，「市長是人，很平凡」，不可能做到一百分，讓所有人滿意，但謝謝所有夥伴一起打拚，讓高雄有所轉變。

她並提到任內完成的十全路果菜市場拆遷，坦言為此受到許多羞辱，被撒冥紙等，但「我不迷信這些」，相信人間自有正義，為了高雄市民，市府團隊不會欺負弱勢。