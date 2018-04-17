吳茂昆對比卡管 李明賢罵：賴內閣審核標準在哪？

2018-04-17 14:07 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



即將就任教育部長的中研院士吳茂昆，遭國民黨質疑曾經擔任中國研究機構顧問，又被網友爆料擁有美國國籍。國民黨文傳會主委李明賢今在臉書整理出吳茂昆陸續被爆出的爭議，對比台大準校長管中閔遲遲不能上任，質疑教育部的審核標準在哪裡？