觀察站／選區劃分不該淪政治分贓

2018-04-17 14:19 聯合晚報 本報記者胡宥心 聯合晚報 本報記者 程平



中選會公布2020立委選區席次重劃提案，高雄屏東各少一席，新竹縣、台南市各多一席。此提案引發高屏綠委不滿，連署選區重劃暫停，提出修憲案，要砍不分區席次來增加區域立委，嘴上喊的是顧及南北平衡，但避免自己經穩固的選區出現變化，或許才是綠委真正顧忌。

針對第10屆立法委員選區重劃，中選會這次採取第7屆立委的計算，先採取各縣市保障1席，其餘再用漢彌爾頓法去算，以人口數除以總席次來分配，才出現台南市及新竹縣各增1席，高雄市及屏東縣各減1席情況。

但這樣的劃分在公布後，如果依照藍綠基本盤來看，在台南、高雄、屏東全拿的民進黨，將減少1席，反倒國民黨在相對穩定的新竹縣，可多拿1席，對綠委而言，高屏選區重劃，更對已穩固的地盤造成影響。

高屏基本盤都是綠大於藍，因此不論怎麼減，對國民黨影響不大，但少一席立委，牽動的是民進黨內派系席次分配。

中選會提出選區重劃提案，選區劃分綠營意見喬不攏，最後應會走向院際協商。有趣的是，蘇嘉全是屏東出身立委，賴清德是前台南首長，是這次選區劃分增減的相關縣市，未來兩位院長立場態度值得觀察。中選會10年一次選區劃分，原為考量各縣市人口消長，增減立委席次，但在執政黨立委啟動政治版圖存亡戰，最後恐淪為一場政治分贓。