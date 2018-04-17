高屏綠委提修憲 籲中選會暫停選區重劃

2018-04-17 14:18 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 胡宥心 ／台北報導



高雄、屏東民進黨立委今共同舉行記者會，籲中選會暫停選區重劃，民進黨立委劉世芳將提修憲案，把現在73席區域立委，改為每30萬人1席，超過30萬人之人數在15萬人以上者，再增加1席，增加區域立委席次由不分區立委席次中分出。

中選會公布下一屆立委選區重劃，採第7屆立委計算方式，台南市及新竹縣將各增加1席，高雄市及屏東縣各減少1席，衝擊高雄屏東立委席次。

逾10名高屏民進黨立委今天共同舉行記者會，呼籲中選會暫停選區劃分，劉世芳提出憲法增修條文修正草案，希望將固定73席區域立委，改為每30萬人1席，超過30萬人之人數在15萬人以上者，再增加1席；並由不分區立委隨之調整席次，仍維持現有立委總數113席，提案目前已經有35位立委連署。

劉世芳表示，這項修憲提案，立委總席次不動，多出的區域立委席次將從不分區立委席次中瓜分。不動原住民立委6席的狀況下，預估修憲前不分區立委是34席，修憲後不分區可能降到28席， 多出6席可以平均分到各縣市去。

民進黨立委陳其邁表示，之前行使中選會主委同意權時，中選會主委陳英鈐曾答應立委要修法，現在卻只有幾位中選會委員政治協商就要做重大變革，他呼籲中選會，盡速跟國會一起修法，甚至修憲，才是長久穩定之計。

民進黨立委鍾佳濱表示，全台扣除單一縣市花蓮、台東，哪個選區最大？是民進黨立委邱議瑩的選區最大，國民黨立委費鴻泰的台北市第七選區只有33平方公里不到，國民黨立委賴士葆的第八選區只有13平方公里，兩者相加乘以52才等於邱議瑩的第一選區共2396平方公里。

鍾佳濱說，未來立法院席次增減不能以人口為單一訴求，要將面積算進去，人口不是唯一考量，南北差距要不要彌補，國會分配、調整要反映出國家整體需求。