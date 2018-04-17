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國台辦點名批判台獨 游梓翔：賴清德該舉手回「有」

2018-04-17 13:04聯合報 記者楊德宜╱即時報導

國台辦主任劉結一昨天在大陸河南省鄭州市的兩岸裝備論被媒體堵訪時，點名批判行政院長賴清德「他就是個台獨」。世新大學傳播學院院長游梓翔在臉書表示，行政院長賴清德當聽到「就是個台獨」，不但不該怪對方「點名批判」，而應該光榮地舉手回應一句「有！」

游梓翔說，如果你自己忘了身份，在許多時間、許多地點，一再以「台獨工作者」自稱，結果引來別人說你「就是個台獨」，這樣，算是許多媒體說的「點名批判」嗎？誰不知道拒絕九二共識早已使兩岸關係深陷低谷，設法改善還來不及，有個明明不負責這事的人卻不斷以「台獨工作者」自稱，挑動兩岸敏感神經。於是有「針對性」的演習來了。某種程度上，這演習不就是這人招來的嗎？

游梓翔表示，無論主動被動，只要說「兩岸關係不是我的職權」、「蔡總統的立場是維持現狀」，不就沒事了？結果你自認很神，你想鋪墊自己2020也是一咖，所以你把「台獨工作者」掛在嘴上。在你自我造神的目標面前，發言身份和兩岸穩定不是你最關心的。

游梓翔說，在你一再忘我地以「台獨工作者」反覆自稱之後，劉結一說你「就是個台獨」，雖然大家都感受到兩岸衝突風險升高了，但對你而言，這算什麼「點名批判」？這不過是在呼喚你的名字而已。因此，當聽到「就是個台獨」，賴神不但不該怪對方「點名批判」，而應該光榮地舉手回應一句「有！」

賴清德。本報資料照片
賴清德。本報資料照片
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台獨游梓翔劉結一

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