總統出訪拚外交 林濁水：非洲小國有法拚空間嗎？

2018-04-17 13:01 聯合報 記者 聯合報 記者 胡宥心 ╱即時報導



總統蔡英文今（17）日上午展開到「同心永固」，前往非洲邦交國史瓦濟蘭訪問，並要求國安團隊務必掌握周邊情勢，嚴密回報。對此，民進黨前立委林濁水在臉書表示，不是才說福建演習例行性，有這麼嚴重嗎？

總統出訪，今在機場談話表示，已經要求國安團隊在她出訪期間，務必嚴密掌握周邊情勢，隨時回報，做好應變。林濁水質疑，有這麼嚴重嗎？不是才說福建演習是例行性，大家不要自己嚇自己？