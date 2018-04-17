不滿陳鴻斌性騷案判決 監院提再審

2018-04-17 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



!--@IMAGE_4658022_CENTER@-->司法院職務法庭對前法官陳鴻斌案再審判決，監察院昨日(16日)已向司法院職務法庭提出再審。監委王美玉與方萬富今日舉行記者會，認為3月8日的再審判決，對陳鴻斌的判決理由太過牽強且矛盾，完全漠視婦女權益，明顯性別歧視，對再審判決無法接受，因此提出再審，相信這會在婦女權益的歷史上寫下一頁。

司法院職務法庭在上個月3月8日國際婦女節，以再審判決推翻前法官陳鴻斌性騷擾助理案判決出爐，廢棄原判決，改判罰款新台幣200多萬，認為違失行為不多，不應免其職務，引發各方意見與批評。方萬富表示，監察院身為訴訟當事人，並非要將案件訴諸媒體公審，而是回應各界對此案的期許，適度說明提起再審理由。

王美玉認為，除了要檢視再審判決的合理性外，再審判決中完全漠視「消除對婦女一切形式歧視公約」(CEDAW公約)，且再審判決中也嚴重漏列未斟酌重要證據，陳鴻斌與其女助理的權力關係和違反意願及續聘背景這些重要的審查依據都「被消失」。

王美玉表示，再審判決的受命法官，罕見的在判決書完成前，多次親上媒體創設前法官陳鴻斌只是「婚外情未遂」的說法，並不構成性騷擾，情節並不重大，對此感到非常錯愕，先前彈劾案文沒有以性騷擾立論，不代表陳的行為不構成性騷擾。

王美玉說，再審判決的受命法官在當時接受媒體訪問表示，不用迎合社會輿論，以捍衛司法獨立為榮。然而，司法不該是將普世價值或公約拒於門外的濾網，CEDAW公約就針對現實婦女司法救助全所做建議，再審判決呈現出部分司法人員對性別、性騷擾等觀念仍陳腐刻板，讓助理再次受傷害，使司法公正與威信掃地深表遺憾。

另外，對前職務法庭法官謝靜慧曾上簽呈給審判長林文舟，要求開法官會議討論審判長適法性，但公懲會委員長石木欽與職務法庭都未收到。這之間爆發隱匿公文部分，方萬富表示，案件會演變成這樣是非常震驚、無法接受，這是官官相護底下的權力腐敗，也將一併送交權責單位追究刑事責任。<