新教長曾任陸中科院顧問？ 徐國勇：吳茂昆說從來沒當過

2018-04-17 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



教育部長潘文忠請辭下台，行政院昨決定由前東華大學校長吳茂昆接任，然而吳茂昆爭議連連，甚至被外界指控，不但在擔任校長任內赴中國大陸大學講座，還曾擔任中國國務院下的中科院顧問。對此，行政院發言人徐國勇說，吳本人說他從來沒有擔任過，至於赴陸演講本身並沒有違法，吳茂昆周四就會交接上任，到時會到立法院接受質詢，釐清相關疑慮。

行政院昨下午臨時舉辦記者會，宣布新任教育部長由吳茂昆接任，引發爭議，尤其吳茂昆在擔任東華大學校長期間爆出許多爭議，亦曾遭監察院糾正，被外界質疑適任問題。

徐國勇則重申，吳除了在物理學研究領域表現卓著，曾擔任過東華大學校長，以及中研院院士，學術地位崇高。徐國勇表示，這是有史以來少數由科學家來擔任教育部長，由他擔任教育部長，有助於協助政府推動高校轉型與深耕，同時能在科學教育方面提出更多創見，有利於目前五加二產業創新領域的人才培育及產學合作。

面對種種爭議，包括校長任內溢領獎助金，以及曾遭指控濫用校長職權讓某位教授升等等，徐國勇說都是誤會，沒有溢領問題，濫用校長職權部分，東華大學過去也已做出相關說明，指出教師升等是經由學校三級三審程序，非校長一人所能操控。至於吳茂昆是否具有美國籍身份，徐國勇則強調，吳茂昆從來沒有雙重國籍。

而有人發現吳茂昆曾在校長任內至中國大陸清華大學開講座，徐國勇說，短期演講並無違法問題。至於有人爆料吳茂昆曾擔任中國國務院下的中科院顧問，徐國勇表示，吳本人說從沒有擔任過，並指出吳茂昆本周四就會上任，到時會到立法院做報告，接受立委質詢，有助於釐清相關疑問。