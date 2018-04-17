5月台美國防論壇 外交部：未聽聞美官員來台

2018-04-17 13:13 中央社 台北17日電



「台美國防產業論壇」將於5月10日在高雄舉行。外交部今天表示，目前尚未聽說有美方官員將來台出席這場論壇；外交部會請駐美代表處持續了解活動相關細節。

台灣國防產業發展協會日前表示，「台美國防產業論壇」5月10日將於高雄漢來大飯店登場，除了專題演說外，也將聚焦在造船、資安、航太等3國防議題。

外交部北美司司長陳立國今天在外交部例行新聞說明會，回應記者詢問美方是否將派官員來台參加這項論壇時表示，論壇是由美台商業協會與台灣國防產業發展協會去年簽署合作備忘錄而將舉辦的活動。

陳立國說，外交部對這項活動非常關心，也跟國防部保持密切聯繫；這個論壇基本上是產業間的對話，沒有相關的官方色彩，「目前我們沒有聽說有邀請美方官員出席的情形」。外交部會請駐美代表處與美台商會保持密切聯繫，了解活動相關細節。

知情官員表示，美國國務院日前公告台灣國艦國造行銷許可證，有助美國國防產業人士來台交流。

台美國防工業會議西元2002年開始舉行迄今，都是每年10月左右在美國登場，去年台美國防工業會議中，台灣國防產業發展協會與美台商會簽署合作備忘錄，除了要深化美、台雙方國防產業合作，也會討論到如何整合台灣國防產業業者，進入美國國防產業供應鏈中。

知情人士指出，此次有意來台參與的國際廠商包括洛克希德馬丁、雷神及英國航太公司等知名國際大廠，屆時也將安排這些產業界人士參觀中科院、漢翔、台船、中信、中鋼、趨勢科技等台灣國防產業發展協會會員。

另外，台美國防工業會議未來擬採一年舉行兩次的方式辦理。上半年在台灣舉行，性質以廠商對廠商的技術交流層面為主，雙方官員溝通交流為輔；下半年在美國舉行，則討論台美國防工業政策面。