高屏綠委呼籲暫停選區重劃 提修憲砍不分區增區域

2018-04-17 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 胡宥心 ╱即時報導



中選會公布下一屆立委選區重劃，採第7屆立委計算方式，台南市及新竹縣將各增加1席，高雄市及屏東縣各減少1席。今天高雄屏東民進黨立委聯合舉辦記者會，呼籲選區重劃暫停，民進黨立委劉世芳提修憲案，撇除6席原住民立委席次外，希望把現在73席區域立委，改為每30萬人1席，超過30萬人之人數在15萬人以上者，再增加1席，增加區域立委席次由不分區立委席次中分出。

中選會選區劃分提案，衝擊高雄屏東立委席次，今天高屏民進黨立委超過10人一字排開舉行記者會，呼籲中選會暫停選區劃分，否則是10年一亂。劉世芳提出憲法增修條文修正草案，希望將固定73席區域立委，改為每30萬人1席，超過30萬人之人數在15萬人以上者，再增加1席；並由不分區立委隨之調整席次，仍維持現有立委總數113席，提案目前已經有35位立委連署。如此，可將「票票不等值」及「南北失衡惡化」爭議，衝擊減至最小。

劉世芳說，她的修憲提案，立委總席次不動，多出的區域立委席次將從不分區立委席次中瓜分。不動原住民立委6席的狀況下，預估修憲前不分區立委是34席，修憲後不分區可能降到28席， 多出6席可以平均分到各縣市去。

民進黨立委陳其邁表示，當時行使中選會主委同意權時，陳英鈐答應立委要修法，才把同意票投給陳，現在卻只有幾位中選會委員政治協商就要做重大變革，他無法接受，敬告中選會，應該盡速跟國會一起修法，甚至修憲，才是長久穩定之計。

民進黨立委鍾佳濱表示，全台扣除單一縣市花蓮、台東，哪個選區最大？是民進黨立委邱議瑩的選區最大，國民黨立委費鴻泰的台北市第七選區只有33平方公里不到，國民黨立委賴士葆的第八選區只有13平方公里，兩者相加乘以52才等於邱議瑩的第一選區共2396平方公里。