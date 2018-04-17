【龍介直播】新任教長爭議多 中共軍演劍指賴揆？

2018-04-17 12:07 聯合新聞網 綜合報導



教育部長潘文忠上周請辭，行政院昨天宣布由前東華大學校長吳茂昆接任，面對「卡管」爭議，他能順利解套嗎？

蔡總統出訪友邦期間，共軍18日將在福建省沿海舉行實彈軍事演習，並公開宣示為「捍衛主權和領土完整的一次行動」明顯針對再三強調台獨立場的賴揆。國安高層則認定是例行演習，是否誤判台海情勢？對岸終極手段是否武力犯台？謝龍介陪您一起評時事學台語。

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