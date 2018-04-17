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賴清德：李四川讓我失望了！

2018-04-17 11:34聯合報系攝影中心 記者蘇健忠╱即時報導

行政院長賴清德上午出席台水淡海新市鎮3.5萬噸配水池暨淡水營運所辦公廳啟用典禮，在台上致詞時，賴院長感謝新北市副市長李四川在行政院秘書長任內時對台南市的幫忙，隨後說：但是你也讓我失望了！我以為你會出來選新北市長，讓台下笑聲四起。台水淡海新市鎮3.5萬噸配水池啟用，將供應新北市淡水區的用水。

行政院長賴清德（中）上午出席台水淡海新市鎮3.5萬噸配水池暨淡水營運所辦公廳啟用...
行政院長賴清德（中）上午出席台水淡海新市鎮3.5萬噸配水池暨淡水營運所辦公廳啟用典禮，低調不受訪。記者蘇健忠／攝影
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行政院長賴清德（右）上午出席台水淡海新市鎮3.5萬噸配水池暨淡水營運所辦公廳啟用...
行政院長賴清德（右）上午出席台水淡海新市鎮3.5萬噸配水池暨淡水營運所辦公廳啟用典禮，低調不受訪。記者蘇健忠／攝影
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台水淡海新市鎮3.5萬噸配水池暨淡水營運所辦公廳上午舉行啟用典禮，氣球拱門在行政...
台水淡海新市鎮3.5萬噸配水池暨淡水營運所辦公廳上午舉行啟用典禮，氣球拱門在行政院長賴清德到達前突然塌陷，所幸無人受傷。記者蘇健忠／攝影
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台水淡海新市鎮3.5萬噸配水池暨淡水營運所辦公廳上午舉行啟用典禮，將供應新北市淡...
台水淡海新市鎮3.5萬噸配水池暨淡水營運所辦公廳上午舉行啟用典禮，將供應新北市淡水區的用水。記者蘇健忠／攝影
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行政院長賴清德（右）上午出席台水淡海新市鎮3.5萬噸配水池暨淡水營運所辦公廳啟用...
行政院長賴清德（右）上午出席台水淡海新市鎮3.5萬噸配水池暨淡水營運所辦公廳啟用典禮，在台上致詞時，賴院長感謝新北市副市長李四川（左）在行政院秘書長任內時對台南市的幫忙，隨後說：但是你也讓我失望了！我以為你會出來選新北市長，讓台下笑聲四起。記者蘇健忠／攝影
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李四川賴清德

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