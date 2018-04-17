賴清德說李四川讓他失望 原因竟是沒選新北市長

2018-04-17 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳珮琦 ╱即時報導



行政院長賴清德今天下上午主持台水公司淡海新市鎮3.5萬噸配水池啟用典禮，他致詞時特別感謝新北市副市長李四川，賴清德說，在他擔任台南市長時，李副市長是行政院秘書長，為了台南安南區土地污染問題，李副市長還特地親自跑到台南安南區了解現況，照顧當地居民的醫療問題，讓他非常感動。