【重磅快評】平成不死鳥調鐘擺 小英的棋盤在哪裡？

2018-04-17 11:12 聯合報 主筆室



在竄改公文弊案及賤賣國土疑雲的持續延燒下，讓最近安倍的民意支持度有如雪崩式的下滑，根據日本的最新民調，安倍的支持度只剩下26%，不支持度也首度超過了五成，雙雙創下上任五年多以來的新低點，這讓他想在今年九月爭取首相三連霸之路，似乎埋下了一層陰影。

然而，有「平成不死鳥」之稱的安倍，當然不會就此罷休。

首先，他再度複製去年以成功訪美來轉移森友學園弊案的往例，今日又再次啟程訪問美國，只是時空背景早已物換星移，在五月川金會大勢已經底定下，美國不再需要日本的強出頭來為北韓施加壓力，對川普來說，日本的邊際效應似乎越來越低了，再加上中美貿易大戰遍地開花的蝴蝶效應下，日本也成為美國貿易戰的對象之一，安倍與川普想要如去年般的水乳交融，似乎已經相當困難了。

其次，過去一直採取對美一邊倒政策的安倍，最近也開始積極改善中日關係，在中共國務委員兼外長王毅訪問日本時，安倍改變過去對釣島的強硬政策，主張中日雙方擱置主權，讓東海成為和平之海；之前積極倡導以印太戰略來抗衡中國一帶一路，如今也出現了轉圜，安倍期待一帶一路有利於東亞區域經濟發展，而安倍釋出這些善意，乃是要在今年內達成中日領導人互訪的最終目的。

因此，過去在高民意的加持下，讓安倍能夠對中採取寸步不讓的強硬政策，而如今在民意支持度持續下滑，讓安倍又把外交的鐘擺重新擺向了中國，再加上中朝兩國關係的日益密切，強化中國大陸在朝鮮半島問題上的發言權，讓日本不得不積極改善與中國大陸的關係，由此可見，日本對外政策的務實性與彈性。

觀風向，一直是日本外交政策的主旋律，1971年當美國前總統尼克森密訪中國之後，原本高舉反共大旗的日本，便搶著在1972年與中國大陸建交，如今川普在沒有知會日本下，與北韓達成五月的川金會，這讓日本深深感到被邊緣化，只能以改善中日關係來重新找回外交主導權。