核二廠2號機仍不見調查報告 時力：台電原能局逃避

2018-04-17 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



立法院將邀行政院長賴清德在5月4日專案報告能源政策。不過時代力量黨團今舉行記者會，批評核二廠2號機在3月底發生重啟即停機事件之後，至今還看不到完整調查報告，相關疑點均尚未釐清，時代力量黨團無法接受。

時代力量黨團總召徐永明表示，核二廠2號機3月28號發生問題，到現在賴院長都要做專案報告了，還看不到完整的調查報告，而此案存在很多疑點，包括出問題的是控制閥還是反應爐？

徐永明說，當天與立委黃國昌到核二廠現場時，得到的回應是啟動機組時有原廠工程師在場，然而委員會的報告卻稱沒有原廠工程師，調查報告要待原廠工程師到場才能處理，質疑是羅生門，並再次強調賴院長做專案報告前調查報告應先出來。

黃國昌表示，在賴院長針對核二廠做專案報告前，希望行政部門提前最少10天交出完整的書面報告，且交出後與書面報告內容相關的基礎資料，在立委要求提出時不得拒絕。