接教長爭議多 時力：吳茂昆應親自說清講明

2018-04-17 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



時代力量黨團針對新任教育部長看法舉行記者會，主席黃國昌、黨團總召徐永明、立委林昶佐(左至右)。圖／時力黨團提供 分享 facebook 行政院昨日(16日)才剛宣佈新任教育部長人選由吳茂昆接任，就立即被爆出過去許多爭議事件。時代力量黨團今日舉行記者會，認為對於部長過去的爭議，應上任後親自站出來說清楚講明白，也應思考教育部對大學遴選校長制度的扮演角色。

時代力量黨團總召徐永明說，吳茂昆的爭議多，不應該只是行政院發言人出來澄清，身為部長應該要親自站出來說清楚講明白，「管案」也應要迅速明快處理，已經搞到一個部長下台，對整個行政團隊也不好。

時代力量主席黃國昌表示，對各方質疑部長上任前要出面說清楚，但更重要是未來上任後所要面臨的，包括大學校長遴選制度，教育部到底採取什麼立場合法性監督，過去不只台大有爭議，陽明、成功也都有，甚至私立大學董事會人謀不臧的事，也都牽涉教育部目前法律架構下到底應該扮演什麼樣角色，應該是要進行合法性監督。

黃國昌說，除了教育部長外，對於體育改革，不禁想問體育署長林德福還適任嗎？去年夏天世大運開始推動體改，一年後留下什麼成績？又做了什麼改變？體育署的無能、軟弱、無作為，社會大眾已忍無可忍，教育部應有清楚的表態，並且告訴社會大眾體改的具體作為。徐永明補充，總預算審查時，時代力量就已很明確的表示立場，認為體育署長不適任 。