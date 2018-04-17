吳茂昆還沒上任 國民黨爆曾任大陸2官方研究機構顧問

2018-04-17 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



將接任教育部長的吳茂昆(前)。本報系資料照片／記者曾吉松攝影 分享 facebook 因卡管事件引發爭議的教育部長潘文忠上周請辭獲准，行政院昨火速宣布新教長由前東華大學校長吳茂昆接任。但人事案發布後，吳先遭爆在對岸多間大學講座，國民黨上午再踢爆，吳過去還曾在二個中國大陸官方研究機構任顧問，質疑收受對岸資助。

國民黨發言人洪孟楷表示，過去民進黨政府以放大鏡檢視、質疑台灣大學準校長管中閔在對岸廈門大學違法兼課，現在也應用相同標準檢視民進黨政府所有部長，包括準教育部長吳茂昆。

國民黨上午拿出兩份2010年出任「中國高等科學技術中心顧問委員會委員」凝聚態物理類委員資料，以及2016年4月中國科學院高能物理研究所「實用化高溫高導材料產學研合作組」顧問資料，證明吳茂昆都曾以顧問身分參與。

洪孟楷表示，「中國高等科學技術中心」是中國大陸官方資助研究機構，吳茂昆出任顧問職，有沒有受到中國財政部資助？有為中國科學做出交流貢獻？從2010年到2018年止擔任顧問，橫跨他任東華大學校長階段，當時是否有向教育部報備顧問職？

此外，洪孟楷也提到，吳茂昆出任形同台灣中研院的中國官方學術機構中國科學院高能物理研究所「實用化高溫高導材料產學研合作組」顧問，每3個月要開會一次，推估至今已開五次會，其中有無利益交換？是否收取報酬？

洪孟楷強調，國民黨支持兩岸正常交流，如果吳茂昆能上任，遴選出來的管中閔就應立即上任，「一個國家不能有兩套標準」。