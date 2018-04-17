賴揆核定許立明代理高雄市長 20日交接

2018-04-17 10:52 中央社 台北17日電



高雄市長陳菊23日將接掌總統府秘書長，行政院發言人徐國勇今天表示，行政院長賴清德上午已核定由高雄市副市長許立明接任代理市長，將於本週五（20日）交接。

徐國勇上午告訴中央社記者，高雄市將於20日舉行陳菊與許立明的交接典禮，由行政院副院長施俊吉南下監交。

許立明與陳菊是在行政院勞工委員會（現勞動部）結緣共事，前後逾16年，許立明曾任勞委會主委辦公室主任、高雄市研考會主委、新聞處長。

根據地方制度法82條規定，直轄市長辭職、去職、死亡者，由行政院派員代理；所遺任期不足二年者，不再補選，由代理人代理至該屆任期屆滿為止。