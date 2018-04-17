無國界醫院展前進日內瓦 盼世界看見台灣

2018-04-17 10:53 中央社 台北17日電



世界衛生大會5月將登場，多個民間團體發起「台灣無國界醫院展」，希望展現台灣醫療成就的同時，也向國際展現台灣有能力有意願參與國際組織，不能因為政治因素被排除在外。

為了提升台灣能見度，「群眾自造」團隊、蕭泰然文教基金會、台灣聯合國協進會、台中市醫界聯盟、台灣醫師公會全國聯合會等團體共同發起台灣無國界醫院展，將在世界衛生大會（WHA）會議期間於日內瓦舉辦台灣醫療與WHA議題相關的展覽。

台灣無國界醫院展共同策展人王奕凱、台灣聯合國協進會理事長蔡明憲、前進WHA發言人曾琮愷今天接受廣播節目專訪談辦展理念。

蔡明憲說，台灣聯合國協進會過去十幾年在世界衛生大會開會期間會推派宣達團到日內瓦，在開會場館的廣場或湖邊拉布條、發文宣，向國際說明為什麼台灣醫療那麼重要。

蔡明憲說，過去他們用動態的宣達，今年有年輕朋友建議除了發文宣、拉布條和開記者會，可以用靜態活動呈現台灣醫療成就、全民健保以及對全世界醫療貢獻。

蔡明憲說，根據外交部給的資料，過去20年台灣對第三世界的醫療幫助有700多億台幣，因此他們將在5月19到21日在世界衛生大會主場館附近做一個展示館，向全世界展現台灣醫療貢獻，表達台灣有能力也有意願參與國際組織，不能因為中國因素就被排除掉。

主持人詢問這樣的活動要怎麼讓民眾覺得不是政治活動？王奕凱說，這件事不可能去政治化，台灣無法加入就是因為政治因素，但因為政治因素築起的高牆不會阻擋疾病蔓延，全球防疫這塊必須放下政治高牆，例如當年SARS爆發時台灣無法接收到第一手資訊，相對台灣如果爆發疫情全世界也無法接收到資訊。

王奕愷表示，透過策展展現台灣的醫療成就和貢獻比較符合歐洲人的習慣，他們屆時會邀請國際媒體和各國部長一起來看展。