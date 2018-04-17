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針對台灣？ 今年已7漁船遭印尼登檢 我將循外交途徑抗議

2018-04-17 09:26聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

15日遭印尼扣留的東港籍大鮪13號漁船。圖/報系資料照
15日遭印尼扣留的東港籍大鮪13號漁船。圖/報系資料照
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屏東東港籍「大鮪13」號遭印尼軍方扣船昨晚釋放。根據了解，這並非個案，在今年農曆年過後，我國理當「無害通過」的漁船，已經多達7次遭印尼強行登檢，次數實在太過頻繁，農委會漁業署擬將循正式外交管道，透過我國外交部，請駐印尼代表處，向印尼政府正式提出抗議。

屏東東港籍「大鮪13」是在4月15日行經印尼麻六甲海峽時，遭印尼軍艦攔下登船檢查，船隻並帶回印尼港口檢查。

農委會漁業署長黃鴻燕表示，印尼今年正擴大查緝非法，特別是查緝毒品，但若對漁船有質疑，在那位置確實能夠登檢，原本只是很單純的事情，但若已經變成經常性的樣態，「不值得取」，因此，站在漁業署的立場，將透過外交部，請駐印尼代表處，正式向印尼提出抗議。

黃鴻燕表示，這航道很長，不論從印尼算起，或者從馬來西亞算起，都在24海里重疊水域裡，印尼政府確實可以做這樣的事情(攔船登檢)，但必須確實對這艘船有質疑才能做，否則這航道來來去去的船隻太多了，絕大多數的船隻都是無害通過，是否有針對性，我國政府很關切，因為實在登檢太過頻繁，因此會質疑這並不恰當。

漁業署副署長林國平表示，之前幾個案例，也都是正常無害通過，但也都被印尼登船檢查，帶回港口後，若沒有犯罪事證檢查後就可離開，「大鮪13」這艘船是在南印度洋作業完後，檢查沒有問題就放人放船；現階段，我國與印尼並沒有任何漁業協議，上個月也有漁船發生類似事件，也同樣透過外交系統交涉，但印尼並沒有明確的回應。

印尼東港農委會

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