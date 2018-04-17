在野兩年無作為 孫大千批：國民黨快變漸凍黨

2018-04-17 09:19 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



前立委孫大千。報系資料照 分享 facebook 國民黨在野近兩年，但至今對於民進黨政府作為毫無牽制力。前立委孫大千說，國民黨再不說句話，外界可能以為我們已經成為一個「漸凍黨」了！在過去這兩年以來，不知道有多少個關鍵時刻，國民黨選擇了無聲無息，沈默以對。

孫大千說，當民進黨提出「債留子孫」的「前瞻計劃」時，國民黨除了在議場抗爭之外，黨中央為什麼不能提出一個更好的黨版對案，讓民眾來比較？當民進黨背叛勞工強行修法時，國民黨除了立院黨團的杯葛之外，黨中央為什麼不能大聲清楚的，表達我們會與勞工朋友站在一起的堅定立場？

孫大千感嘆，當台灣年輕人受限在低薪環境中而無法脫困時，黨中央為什麼不能責無旁貸的站出來，帶頭推動台灣的「搶救低薪大作戰」？當勞團朋友整合各界力量，推動年底的《勞基法》複決公投時，黨中央為什麼不能義無反顧，不計得失的動員全黨，助勞團一臂之力，完成最艱困的連署工作？

孫大千說，當民進黨的黨內初選陷入地方派系大亂鬥和豪華澎湃大灑錢時，黨中央為什麼不能義正嚴詞的向全國人民宣告，國民黨已經徹底的和派系與金權一刀兩斷，絶對不會像民進黨一樣走回頭路？當中國大陸因為賴清德的任性多嘴，準備在近海舉行實彈演習時，黨中央為什麼不能胸有成竹的告訴台灣人民，只有國民黨執政才能夠真正的「維持現狀」？

孫大千又說，當兩岸關係已經由靜態的急凍，開始走向動態的對抗時，黨中央為什麼不能當仁不讓的挺身而出，向年輕族群重新詮釋國民黨的兩岸主張？唯有把中國大陸從威脅轉化成為機會，打造成台灣青年世代未來的舞台，台灣才能再創高峰。

孫大千表示，時間一點一滴的流失，機會一次一次的錯過。國民黨正在面對殘酷的鬥爭，正在經歷無情的清算，但是，國民黨不能懷憂喪志，不能一蹶不振，因為我們對國家和人民仍然有責任和使命，哪怕我們一無所有的回到原點，別忘記，我們仍然擁有著最寶貴的資產，那就是中國國民黨創黨至今一百二十三年的那股浩然正氣。