旅法僑界連署 支持台灣參與WHA

2018-04-17 08:57 中央社 巴黎16日專電



旅法僑界今天發表公開聲明，支持台灣參與世界衛生大會（WHA）和世界衛生組織（WHO），呼籲世衛組織邀請台灣參與今年大會。

這份聲明有僑領蔡國泰、陳秫娟、黎輝、陳秀枝、陳廣城、林奇雋、詹致遠、郭珮涵、李永慶、施龍等29人，以及法國台灣商會、法國中華會館、歐洲梅蘭協會、法國台灣客家會、旅法僑界關懷救助協會、世界華人工商婦女企管協會法國分會、台法青年交流協會等16個團體連署。

聲明表示，台灣去年未受邀以觀察員身分出席世衛大會，但多年來積極參與世衛大會和世衛組織相關技術性會議、機制及活動，持續對全球防疫網絡做出貢獻，也致力協助其他國家面對衛生挑戰，各方普遍支持台灣獲邀參與世衛大會。

聲明也表示，世衛組織需要台灣參與，以建立健全的全球衛生體系，台灣是亞洲地區率先落實全民健康保險制度的國家，納保率在99%以上，有意願也有能力與世衛組織及各國分享經驗，不應成為全球衛生防疫體系和健康人權的嚴重缺口。

連署人在聲明中指出，深信台灣參與世衛大會和世衛組織，可與各國分享經驗、即時通報並取得疾病資訊，對全球衛生有所貢獻，達成多贏局面。

聲明說，病毒傳染不分國界，只有每一個國際成員攜手合作，才能在全球大規模疫情爆發時，把傷害減到最低，期盼台灣在各方支持下，持續參與世衛大會及世衛組織相關會議、機制及活動，與全球共同實現防疫零缺口的願景，達成聯合國永續發展目標中的「確保全人類各年齡層健康與福祉」。

聲明最後呼籲世衛組織邀請台灣參與今年世衛大會，「勿讓政治理由阻礙全球衛生發展」。

世衛大會將於5月21日到26日於瑞士日內瓦召開。台灣自2009年起，連續8年受邀以「中華台北」名義為觀察員出席，但去年未獲邀請，今年也尚未收到邀請函。