孫大千：小英違背承諾 這是一場被背叛的革命

2018-04-17 08:10 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



蔡英文總統。圖／本報系資料照 分享 facebook 蔡英文總統在NGOs會議後，邀請環團到官邸的討論，是有史以來接見時間最長的一次，也是第一次約在總統官邸接見。但孫大千指出，這顯然只是一次「有面子，沒裡子」的「摸頭會議」。不論是深澳電廠或是大潭藻礁的議題，蔡英文都完全背棄了過去的承諾，這真的是標準的「選前選後大不同」。

孫大千表示，繼勞工團體、社運團體和同婚團體之後，環保團體應該是下一個醒悟到被蔡英文總統「背叛」的受害者吧！

環保團體在會面中呼籲政府不應該再蓋一座燃煤電廠，但是，蔡英文總統表示，「台灣有很多重要的企業，不能缺電，她希望環團能夠支持政府政策。」孫大千說，在環保和企業之間，蔡英文總統選擇了企業。蔡英文總統可能忘記了，在2016年總統大選前，她可是掛保證，「民進黨執政，台灣不缺電」的，因此，環保團體才會表態支持她，不是嗎？

孫大千說，大潭藻礁行動聯盟只不過拜託蔡英文給一次聽證會的機會，連這麼卑微的請求，蔡英文總統都不願意當場允諾。在生態和企業之間，蔡英文總統還是選擇了企業。對照到選舉前夕，她為了爭取選票，曾經寫下「藻礁永存」，這難道還不夠諷刺嗎？

孫大千說，當一項又一項的選前諾言，成為一張又一張的「芭樂票」時，蔡英文總統不但連一句抱歉也沒有，還要反過來要求環團代表體諒政府，支持政府。那麼你當年又何必和環團朋友們一起義正嚴詞的批評國民黨呢？

孫大千表示，一個曾經洋溢著文青風格的理想型的政治人物，才當選不過2年的時間，竟然有著如此天差地遠的轉變，我不知道環團代表在步出官邸時是否有想過，是政治現實改變了蔡英文，還是這從頭到尾就是一個為了選票的「騙局」？一場「被背叛的革命」。