蔡總統啟程首訪非洲 將與史瓦濟蘭簽聯合公報

2018-04-17 08:39 中央社 台北17日電



蔡英文總統。圖／本報系資料照 分享 facebook 總統蔡英文今天上午搭華航專機啟程出訪史瓦濟蘭，這是蔡總統首訪非洲，專機直飛史國，不過境其他國家；兩國元首將雙邊會談、簽署聯合公報，蔡總統也將出席史國雙慶儀式與史王生日宴。

史瓦濟蘭位於非洲南部、介於南非與莫三比克間，國土面積1萬7363平方公里，人口約110萬人。史瓦濟蘭西元1968年9月6日獨立建國，當天就與中華民國建交；今年是史瓦濟蘭獨立50週年、中華民國和史瓦濟蘭建交50週年與史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ）50歲生日。

蔡總統上午8時啟程，預計當地時間下午3時30分（台灣時間今天晚間9時30分）抵達。傍晚隨即舉行兩國元首雙邊會談、接受贈勳與簽署聯合公報；蔡總統晚間將出席恩史瓦帝三世國宴。

蔡總統今天到21日訪問史瓦濟蘭，全程5天，在史瓦濟蘭停留4天3夜；出訪專案名為「同心永固」，取「兩國同心、邦誼永固」之意。

蔡總統於當地時間18日上午將參觀史京政府醫院與史瓦濟蘭技術學院；中午與非洲南部地區台商座談餐敘；下午參訪台商南緯公司，接著前往史國已故國王索布札二世陵寢獻花致意，並拜會王母恩彤碧（NtombiTfwala）；晚間與非洲南部地區僑胞晚宴。

蔡總統在當地時間19日將出席史瓦濟蘭雙慶儀式，下午參觀駐史瓦濟蘭技術團；晚間出席恩史瓦帝三世生日宴，史王邀蔡總統同切生日蛋糕，並欣賞煙火表演。

蔡總統在史瓦濟蘭的最後一天、當地時間20日上午將與隨團記者茶敘，中午與恩史瓦帝三世便餐，並由恩史瓦帝三世陪同觀賞野生動物，傍晚啟程返回台灣；蔡總統一行預定在台灣時間21日中午返抵國門。

總統府準備具台灣元素的禮品，要送給恩史瓦帝三世及恩彤碧。準備給恩史瓦帝三世的贈禮包括牛隻5頭，及卑南族大巴六九部落的盾牌、傳告鈴與部落傳唱歌謠專輯；致贈給王母的禮品是牛隻3頭，及「國王的母親與台灣阿嬤」蝴蝶蘭漆畫。

總統府說，史瓦濟蘭以農牧立國，80%的史瓦濟蘭人從事農牧活動。牛在史瓦濟蘭象徵財富，可換地、求婚，贈牛是史國重要傳統文化；這項入境隨俗的禮物，代表對史國傳統文化的尊重與高度重視。

台史兩國關係密切，高層互訪頻繁，前總統李登輝、陳水扁、馬英九、前副總統蕭萬長都曾出訪史瓦濟蘭；恩史瓦帝三世更曾16度訪台。

除高層互訪，台灣援助史瓦濟蘭的技術合作項目還涵蓋農業、畜牧、醫療、鄉村電力化、高速公路交通安全警示系統、傳統選區中心電腦化與強化史國國家商品標準評檢基礎設施計畫等多面向。

雖然中國近年積極透過企業投資深化和非洲關係，著力甚深，但由於台史兩國從高層到民間關係密切，史瓦濟蘭深化與中華民國邦誼的立場始終堅定不移。

雙邊貿易部分，史瓦濟蘭去年對台出口總額約23萬餘美元（約新台幣667萬元），以柑橘類產品為主；史瓦濟蘭從台灣進口總額約677萬餘美元（約新台幣2億元），主要產品包括合成有機著色料、紡織造紙等工業用整理劑、自動資料處理機、紡織用機器及服飾配件。