財產申報 黃偉哲選舉負債近兩千萬

2018-04-17 00:48 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ／台北報導



民進黨立委黃偉哲（右）。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

根據最新一期「廉政專刊」指出，文化部長鄭麗君總財產申報最為驚人，不含土地建物，財產合計超過十三億元；台北市長柯文哲及妻子陳珮琪的財產約一千九百多萬元；民進黨立委黃偉哲申報存款及有價證券為二百六十萬，但債務卻高達近兩千萬。

競選連任的北市長柯文哲和妻子陳珮琪共申報八筆土地、二筆建物，其中六筆是台北大安區住家的土地，另有新竹的農舍與農地，另筆土地在澎湖馬公市；存款加十九筆基金約一千九百四十五萬。

黃偉哲和妻子共申報三筆土地、四筆建物，存款約二百三十九萬元、有價證券約廿三萬元、四筆保單，但債務有一千九百六十萬，其中一千七百萬元來自選舉的借貸，餘是向農會抵押貸款。

鄭麗君與丈夫沈學榮共申報土地二筆、建物四筆，都位於北市大安區，存款二億八千多萬元，債權六億七千多萬，沈學榮事業投資部分有三億一千九百多萬元。另有二筆土地、三筆建物和二筆股票一億多元交付信託。

鄭麗君辦公室表示，鄭麗君申報的財產多數為夫婿沈學榮所有，本次申報財產數值變動，是因沈事業需求出售部分持股。與上期申報資料相比，鄭麗君存款增加一億元左右，債權增加五億多元。

將代表國民黨角逐花蓮縣長的藍委徐榛蔚和丈夫花蓮縣長傅崐萁，共計有四筆土地、三筆建物、存款四百三十多萬元、有價證券約一百八十萬元、保單二筆、債務包括土地房屋借貸約七千九百多萬元。

國民黨新北市長擬參選人侯友宜與妻申報土地八筆、建物二筆，存款約五百多萬、有價證券約四百七十萬元、保險三筆。