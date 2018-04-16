外交部設推特 吳釗燮首推文向國際發聲

2018-04-16 23:06 中央社 台北16日電



外交部長吳釗燮。聯合報系記者高彬原／攝影 分享 facebook 為強化國際宣傳，外交部今天正式設立推特（Twitter）帳號；外交部長吳釗燮親自撰寫首篇推文，邀請大家透過外交部推特帳號，了解有關台灣外交事務的最新發展。

外交部今天晚間發布新聞資料指出，外交部今天設立推特帳號：MOFA_Taiwan。首篇推文由吳釗燮親自撰寫，除英文外，還有日文、西班牙文版本，向國際發聲。

2月底接任外交部長的吳釗燮在推文中表示，很榮幸為外交部「開啟全球即時溝通的新時代」，也邀請大家追蹤（follow）外交部推特帳號，了解有關台灣外交事務的最新發展。推文也附上吳釗燮使用手機的照片。

外交部表示，加強運用新社群媒體等平台，強化國際宣傳，是吳釗燮到任100日首要外交工作目標之一。設立推特帳號，可達成這項目的。

吳釗燮認為，「全天候的訊息平台，代表我們無時無刻皆可以清楚傳達正確的資訊」，「推特對於外交部來說，是與現有溝通管道相輔相成的重要工具。」

外交部國際傳播司司長陳銘政表示，「新推出的推特帳號可為外交部所經營的社群媒體平台增添廣度」。

外交部先前已設立臉書與YouTube帳號。陳銘政說，除推特外，未來外交部也將持續透過臉書和YouTube等社群媒體為台灣發聲。

外交部說，外交部推特將以國際社會為主要對象，並視推文內容搭配使用英、日、西等語言。