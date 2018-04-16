吳茂昆接教長 教團籲不要再受政治力影響

2018-04-16 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



行政院宣布，新任教育部長將由前東華大學校長吳茂昆接手，預計周四上任。對此，全國教育產業總工會理事長黃耀南表示，吳曾有大學及研究領域等經驗，相對前任部長潘文忠，對大學的運籌帷幄上應較有把握，但他認為，從目前的教育氛圍來看，教育部長必須要有肩膀，堅守教育專業，不受政治力影響才是最好人選。

前教育部長潘文忠前天提出請辭，獲行政院准辭。部長一職懸缺兩天，今天確定由吳茂昆接手。黃耀南指出，若要談理想的教育部長人選應具備什麼特質？就目前來看，最重要應是不受任何政治壓力影響，他舉十二年國教課綱為例，理想的部長首要條件是「即使有高層施壓，也要堅守住教育專業」。

黃耀南說，在高教部分，現在面臨許多非常迫切的問題，包括高教數量過剩、大專校院如何進行有效退場；教育經費投注成長，但資源分配仍不均；以及牽涉到全台大專校院的高教深耕計畫、十二年國教課綱等，都是迫在眉睫的議題，未來部長應馬上著手處理。

他也指出，吳茂昆長期待在研究單位及大學，在高教這塊，相對於潘文忠是較有了解的，但是像處理台大校長聘任案等，都有涉及政治的部分，教育部長做事應該要有肩膀，否則會受到很大的壓力。